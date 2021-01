Huawei P50 : un aperçu du design et des capteurs photo fuite avant la présentation

Alors que le P50 de Huawei doit être lancé d'ici quelques semaines SlashLeaks partage ce qui semble être les deux premières photo de l'avant et de l'arrière du smartphone. L'occasion de découvrir son design mais aussi quelques infos sur ses capteurs photo.

Nos confrères de SlashLeaks partagent ce qui semblent être les deux premières images du design et des capteurs photo du Huawei P50. Le Huawei P50 sera ainsi un smartphone-écran pratiquement dépourvu de bordures. Le capteur selfie serait ainsi caché dans un poinçon que l'on devine sur le coin supérieur gauche de l'écran.

Il ne semble pas encore question de capteur selfie dissimulé sous l'écran, même si la technologie existe et que plusieurs constructeurs bataillent pour être le premier à l'inclure dans un smartphone grand public.

Premier aperçu du Huawei P50

A l'arrière on découvre un ensemble de capteurs photo rassemblés dans un rectangle assez grand, implémenté sur la partie supérieure gauche. On devine au total 5 lentilles à l'arrière : quatre sont dans le même alignement à gauche tandis qu'un cinquième capteur est logé dans la partie droite de l'ensemble, au-dessous de ce qui semble être une succession de flash dual LED et flash LED simple.

Crédits : SlashLeaksLire également : Le Huawei P50 devrait être le dernier smartphone avec un processeur Kirin

En dessous on devine deux dispositifs étranges (infrarouge ?) qui pourraient évoquer un capteur de profondeur dédié ToF et un autofocus avancé. Quant à la fiche technique précise des capteurs, on devine une inscription “VARIO-SUMMILUX – H 1.1:8 – 3.4/19-125 ASPH” . On peut également lire la marque LEICA (avec laquelle Huawei est depuis plusieurs années en partenariat) et le texte “Let It Go” (Laissez tomber / laissez faire / Détendez-vous).

Impossible de savoir à ce stade si il s'agit d'un prototype ou du design final du smartphone. Notez enfin que la couleur des clichés n'est pas forcément indicative de leur coloris, ces images étant fortement compressées, et, visiblement, un peu poussées dans les contrastes et luminosité pour faire ressortir les détails. A priori, le smartphone devrait tourner sous un Kirin 9000, avec le nouveau système d'exploitation HarmonyOS 2.0 et la surcouche EMUI 11.

Il ne sera a priori pas possible d'y installer le Google Play Store ou plus généralement les applications Google nécessitant la suite Google Mobile Services pour fonctionner. Huawei a néanmoins prévu quelques alternatives comme le magasin d'applications AppGallery ou l'application de cartographie PetalMaps.

Source : Slashleaks