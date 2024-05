Ce portail vous permet d’interagir en temps réel avec des gens à 5 000 km de distance

L'organisation Portals vient d'inaugurer une sculpture placée en pleine rue. Sa particularité ? Elle permet de voir et parler en direct avec des gens très éloignés dans le monde.



On a beau habiter dans des pays parfois séparés par des milliers de kilomètres, communiquer avec eux n'a jamais été aussi simple. Vous pouvez passer un coup de fil bien sûr, ou bien utiliser l'un des nombreux services de visioconférences comme Zoom, Microsoft Teams et consorts. Du moment que vous réussissez à vous accommoder d'un éventuel décalage horaire, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Mais est-ce que la spontanéité ne fait pas un peu défaut ? C'est peut-être cette question qui a donné naissance à Portals (sans rapport avec l'appareil de Sony).

Cette organisation fondée par Benediktas Gylys a développé plusieurs sculptures du même nom, “[…] des invitations à rencontrer d’autres humains au-delà des frontières et des préjugés et à découvrir notre maison – la planète Terre – telle qu’elle est réellement : unie et indivisible“. Cette philosophie se traduit très concrètement par l'installation de portails dans différents pays du monde. Ils prennent la forme d'un grand anneau dans lequel est enchâssé un écran diffusant en temps réel ce qu'il “voit” dans un autre pays. Il en relie donc virtuellement deux.

Un portail vidéo vous permet de parler avec des personnes dans une rue à des milliers de kilomètres de vous

En vous tenant par exemple devant le dernier “portal” mis en place à New-York, vous voyez les gens marchant dans la rue au même moment à Dublin, à plus de 5 000 km de là. Un micro permet de parler avec eux en temps réel et offre une forme d’interaction inédite. Au-delà de l'aspect artistique de la chose, les portails sont une véritable prouesse technologique. Ils doivent assurer une diffusion permanente et sans latence d'un flux vidéo gourmand en ressources. La connexion Internet nécessaire doit donc être rapide et surtout très sécurisée pour éviter d'éventuels piratages.

Actuellement, il existe 4 portails : à Vilnius en Lithuanie, à Lublin en Pologne, à New-York et à Dublin. Les équipes de l'organisation comptent bien en ouvrir d'autres à l'avenir. Pour le moment, ils ne permettent pas de les traverser pour se retrouver instantanément dans la ville reliée à la manière de la porte des étoiles dans la série Stargate. Dommage.