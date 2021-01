SpaceX lance un record de 143 satellites en une seule fois

SpaceX vient de pulvériser un nouveau record en mettant en orbite 143 satellites en un seul lancement de fusée Falcon 9. L'essentiel de ces satellites étaient des “cubesat” des satellites miniatures. La firme démontre ainsi sa capacité à casser encore davantage le coût d'accès à l'orbite proche de la Terre.

SpaceX a déjà montré qu'il était possible de lancer plusieurs dizaines de satellites simultanément avec sa constellation de satellites Starlink. La firme lance généralement ses satellites par groupes de 60, ce qui a permis au lanceur, depuis février 2018, de déployer une constellation qui atteint, à date, 961 satellites (1025 ont été lancés, mais 64 ont été entre-temps retirés).

La firme d'Elon Musk compte aller encore plus loin lorsque l'énorme fusée Starship sera disponible – la firme pourrait lancer simultanément jusqu'à 400 satellites. Mais cela ne veut pas dire que les progrès se sont arrêtés avec la Falcon 9. Lors de son dernier lancement dimanche 24 janvier 2021, SpaceX est en effet parvenu à lancer simultanément 143 satellites.

SpaceX montre que les Falcon 9 peuvent encore casser les coûts de mise en orbite

Le plus fort, c'est qu'il ne s'agissait pas, pour l'essentiel, de satellites Starlink. Sur le décompte, 133 étaient les appareils de clients commerciaux et gouvernementaux, et seulement 10 étaient des satellites Starlink. Mais alors, comment SpaceX peut-il lancer autant d'appareils dans une fusée aussi petite ? En fait, ces satellites étaient pour l'essentiel des cubesat ou de petits satellites.

La mission elle-même, baptisée Transporter-1, visait surtout à démontrer la faisabilité de la mise en orbite d'autant de petits satellites à prix réduit dans le cadre du SmallSat Rideshare Program. Le ticket d'entrée pour ce lancement était de “seulement” 1 million de dollars. Ce qui peut paraître encore élevé, mais qui est compétitif par rapport aux programmes semblables de Rocket Lab et Virgin Orbit.

A terme, on peut espérer que ce coût baisse encore, pour donner accès à plus d'acteurs à l'espace. SpaceX précise que les 10 satellites Starlink sont les premiers à être déployés dans une orbite polaire. La fusée Falcon 9, elle, a pu être récupérée sans encombre après son atterrissage à bord d'un bateau autonome au milieu de l'océan Atlantique. Vous pouvez revivre l'intégralité du lancement, de la mise en orbite des satellites à la récupération de la fusée Falcon 9 dans cette vidéo :

Source : Engadget