Samsung Q7F 2025 : la TV QLED de 65 pouces est à un super prix, mais il faut faire vite !

La Samsung Q7F 2025 est l'une des TV QLED les plus abordables de la marque. Elle profite d'une belle réduction de prix actuellement, ce qui permet de l'acheter encore moins cher. Mais attention, cette offre se termine dans quelques heures !

La Samsung Q7F est une TV QLED d'entrée de gamme lancée en 2025 à 749 € pour la version de 65 pouces. Grâce à une double promotion proposée en ce moment par Cdiscount, son prix passe à 534 €. D'abord, elle est affichée à 549 € au lieu de 749 €, mais Cdiscount propose un code promo qui fait baisser un peu plus son prix.

Le coupon 15DES79, disponible jusqu'à 23h59 ce mercredi 8 octobre 2025 vous permet en effet de réduire le prix de 15 € supplémentaires. La Samsung Q7F de 65 pouces vous reviendra au final à 534 €, soit une réduction d'un peu moins de 30%. Vous économisez 215 €.

Samsung Q7F 2025 : une TV QLED abordable, avec des atouts

Pour moins de 600 €, cette TV Samsung offre une qualité d'image solide. Elle est idéale pour regarder vos films, séries et du sport. Elle est équipée du processeur Q4 AI qui optimise les rendus en 4K pour des images détaillées et fluides.

Les technologies Quantum Dots et HDR10+ améliorent le contraste et la gestion des couleurs. La partie audio quant à elle s'appuie sur des haut-parleurs 2.0 canaux d'une puissance de 20 W qui délivrent un son correct pour une expérience agréable.

L'intelligence artificielle est également au cœur de l'expérience avec Samsung Vision AI qui analyse le contenu en temps réel pour optimiser la qualité de l’image selon ce que vous regardez. L'assistant vocal Bixby répond à vos commandes. Il suffit de parler pour obtenir des informations à l'écran ou effectuer des actions sans toucher la télécommande.

Enfin, cette TV Samsung fonctionne sous Tizen, avec l'accès à de nombreuses applications comme Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore Samsung TV Plus qui offre plus de 150 chaînes gratuites.