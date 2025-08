L’élégante TV Samsung The Frame de 2025 est à prix canon

La TV The Frame de 2025 est beaucoup moins chère en ce moment. Lancée tout récemment, la nouvelle génération de la TV Samsung fait l’objet d’une réduction pouvant aller jusqu’à 450 €. On vous dit comment profiter de cette offre.

Référence parmi les plus appréciées du catalogue de Samsung, la TV The Frame se distingue par son design inspiré des tableaux d’art. Ce concept esthétique séduit un nombre croissant d’utilisateurs.

Que vous soyez curieux de découvrir cette expérience ou que vous souhaitiez remplacer un ancien modèle, Samsung propose actuellement une offre permettant d’économiser jusqu’à 450 €, selon la taille choisie.

Samsung The Frame 2025 : belle offre à saisir sur la TV iconique

Le téléviseur est disponible en trois tailles : 50″, 55″ et 65″, sachant que celle de 43″ est actuellement en rupture de stock. On commence donc par le modèle de 50 pouces qui fait l’objet d’une réduction de 219 €.

Il est en effet affiché à 1 190 € au lieu de 1 290 €, ce qui correspond à une première réduction de 100 €. Ensuite, grâce au code promo SOLEIL10, vous pouvez profiter d’une réduction supplémentaire de 10%. La TV The Frame de 50″ revient au final à 1071 € au lieu de 1290 €.

Les versions de 55 et de 65 pouces quant à elles sont éligibles au code promo TV200 qui fait baisser leurs prix de 200 €. Ce code est non cumulable avec SOLEIL10, qui est aussi compatible avec les deux versions, mais offre une réduction moins intéressante.

Notez que la version de 65 pouces est éligible à une réduction supplémentaire de 250 € si vous avez une ancienne TV à faire reprendre. Il ne s’agit pas d’un bonus de reprise, mais d’un montant forfaitaire qui vous est proposé pour la reprise d’un ancien téléviseur.

Récapitulatif des offres sur la TV Samsung The Frame 2025 :

50 pouces : 1 071 € au lieu de 1 290 € avec le code SOLEIL10, soit 210 € de réduction

avec le code 55 pouces : 1 290 € au lieu de 1 490 € avec le code TV200 , soit 200 € de réduction

avec le code , soit 200 € de réduction 65 pouces : 1 540 € au lieu de 1 990 € avec le code TV200 + 250 € offerts pour la reprise d’une ancienne TV, soit 450 € de réduction (ou 1 790 € sans reprise)

avec le code + 250 € offerts pour la reprise d’une ancienne TV, soit 450 € de réduction (ou 1 790 € sans reprise) The Frame Pro 2025 : 10% de réduction avec le code SOLEIL10 et jusqu’à 500 € offerts pour la reprise d’une ancienne TV

Le code promo SOLEIL10 est valable jusqu’au lundi 4 août à 23h59 et le code TV200, qui fonctionne uniquement sur les versions de 55 et de 65 pouces est valable jusqu’au 31 août 2025. Enfin, SOLEIL10 fonctionne aussi sur les références suivantes : The Frame Pro 2025, les TV OLED Samsung de 2025 (S85F/S90F/S95F), les modèles NeoQLED 4K et 8K de 2025 (QN80F,QN90F, QN900F, QN990F) et sur la TV QLED Q7FA de 2025.