La Mini électrique va se débarrasser de ce gros point noir en 2024

D'après des informations publiées par le site Electrek, Mini s'apprête à donner une seconde jeunesse à la Mini Cooper SE électrique en 2024. Cette nouvelle variante sera déclinera avec deux batteries différentes, de 40 kWh et 54 kWh. L'idée est ici d'offrir plus d'autonomie et de gommer le principal défaut de la première voiture électrique de la marque.

Alors que Volkswagen a présenté récemment sa refonte de l'ID. 3 prévue pour un lancement en 2023, c'est au tour de Mini de dévoiler ses plans pour cette année. Selon nos confrères du site spécialisé Electrek, la marque britannique compte donner une seconde jeunesse cette année à la Mini Cooper SE, sa toute première voiture électrique.

Prévue pour un lancement vers la fin 2023, cette nouvelle édition serait proposée avec deux batteries et deux motorisations différentes, à savoir 40 et 54 kWh et 184 et 218 ch. Une amélioration significative, puisque la Mini Cooper SE d'origine embarque une batterie de 32,6 kWh, avec un moteur de 184 ch.

Entre 300 et 400 km d'autonomie pour la nouvelle Mini Cooper SE

Bien que les estimations officielles de l'autonomie sur le cycle EPA ne sont pas encore disponibles, on peut plancher au regard des batteries annoncées sur une autonomie de 300 ou 400 km d'autonomie en cycle WLTP.

Si ces chiffres sont avérés, Mini gommerait donc l'un des principaux défauts de la Mini Cooper SE : sa faible autonomie. Et oui, rappelons que la citadine électrique offre seulement 234 km d'autonomie en cycle WLTP. Un véritable point noir, surtout pour une voiture électrique proposée à partir de 37 400 €.

A lire également : Les voitures électriques se vendent comme des petits pains en France, la Fiat 500 est en tête

Quelques nouveautés côté design

Par ailleurs, cette réédition de la Mini Cooper SE profiterait également de quelques retouches côté design. Si la longueur de la citadine restera la même, à savoir 3,8 mètres, ce modèle serait équipé de plus grandes roues, de nouveaux feux et d'un empattement plus long pour offrir plus d'espace à bord.

Pour ce qui est du prix de cette nouvelle Cooper SE, le mystère reste entier. Compte tenu des améliorations apportées au niveau de l'autonomie et de la motorisation, il y a fort à parier que la facture sera plus élevée, avec des tarifs avoisinant les 40 000 €. Pour rappel, la directrice de Mini Stefanie Wurst a confirmé lors d'une interview auprès d'Autocar qu'une version sportive et électrique John Cooper Works était prévue pour la mi-2025, avec une puissance annoncée de 250 ch (et toujours la même batterie de 54 kWh).