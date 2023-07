Essai Mercedes EQE SUV, le confort avant tout pour ce véhicule électrique familial

La famille de voitures électriques EQ de Mercedes voit arriver deux nouveaux modèles. Déclinaisons des EQE et EQS berlines, les EQE SUV et EQS SUV sont deux véhicules imposants qui intègrent des technologies avancées et qui promettent une autonomie généreuse. Nous avons pu tester toutes les versions de la Mercedes EQE SUV, de la presque modeste EQE SUV 350+ de 292 ch, à l'exubérante AMG 53 4MATIC+ avec ses 625 ch.

La gamme de voitures 100 % électriques de Mercedes continue à s'élargir avec deux nouveaux modèles. Déclinaisons des EQE et EQS, les EQE SUV et EQS SUV viennent répondre à l'appétence du marché pour ces carrosseries. Un bol d'air nécessaire pour la marque à l'étoile qui aborde l'année 2023 comme celle de la reprise. Toutefois, le premier trimestre aura été compliqué pour Mercedes qui a connu des problèmes de production, mais aussi de livraisons avec des difficultés sur le réseau ferroviaire qu'elle privilégie contrairement à ses concurrents. Concurrents tels que BMW et Audi qui s'emparent ainsi de la première et de la seconde place sur le marché des véhicules particuliers premium. Le bilan est un peu meilleur sur le segment de l'hybride rechargeable, Mercedes accédant à la seconde marche du podium, à égalité avec BMW derrière Peugeot.

Les choses sont plus compliquées quand on s’intéresse uniquement aux voitures électriques. En effet, les marques premium ont subi de plein fouet les baisses de prix affichées par Tesla, qui s'impose comme le leader incontesté. Pour ne rien arranger, le marché français est un marché de petites voitures à moins de 46 000 €, qui correspond au montant en deçà duquel les véhicules peuvent prétendre au bonus écologique. Si l'EQE SUV n'est toujours pas concerné par ce coup de pouce, les choses pourraient changer pour l'EQA qui vient de bénéficier d'un réajustement tarifaire, en attendant son facelift qui est prévu dans les prochaines semaines.

Mercedes EQ, une famille qui s'agrandit

Le contexte étant posé, place à l'actualité de Mercedes qui vient de lancer ses deux gros SUV 100 % électriques avec l'EQS SUV et l'EQE SUV. Ces deux nouveaux modèles viennent donc s'ajouter à la gamme 100 % électrique de la marque allemande qui compte désormais huit véhicules : l'EQC, l'EQA, l'EQB, l'EQS, l'EQE, le van électrique EQT, l'EQS SUV et l'EQE SUV. Ces deux derniers modèles sont basés sur la même plateforme EVA 2, avec un empattement qui peut varier de sorte à intégrer des batteries plus ou moins grandes avec dix ou douze modules.

A lire aussi – Essai Jeep Avenger : la “voiture de l’année 2023” mérite-t-elle vraiment son titre ?

Sans surprise, l'EQE SUV s'apparente à une EQE berline surélevée. Imposant, le véhicule joue néanmoins de ses formes arrondies afin d'afficher un cx équivalent à celui des meilleures berlines ou coupés d'il y a quelques années. Le design est comme toujours caractérisé par des éléments tels que la calandre Black Panel pleine, qui varie en fonction de la finition. Si elle se contente d'un effet piano black orné de l'étoile centrale sur la version Electric Art, elle profite d'un motif étoilé plus moderne sur la finition AMG Line. Cette dernière ajoute un pare-chocs spécifique AMG couleur carrosserie avec un insert chromé décoratif, un splitter avant noir, et des ailettes noir brillant sur les grilles d'entrée d'air.

À l'arrière, un bandeau lumineux vient relier les feux à LED en forme d'hélice 3D. L'effet est réussi pour identifier l'EQE SUV au premier coup d'oeil, et la finition AMG Line vient encore marquer sa différence avec une jupe arrière spécifique AMG couleur carrosserie. Cette dernière ajoute aussi un insert façon diffuseur noir brillant, tandis qu'une baguette décorative chromée et des ailettes noires viennent habiller les sorties d'air droite et gauche. Enfin, les deux véhicules affichent le même profil avec des bas de caisse noir brillant avec baguettes de seuil chromées. Seules les jantes diffèrent avec un modèle AMG en alliage de 20 pouces à double branches en lieu et place des jantes cinq branches de la finition Electric Art.

Pour les amateurs de sportivité, Mercedes propose également deux versions boostées de l'EQE SUV avec les EQE SUV AMG 43 4MATIC et EQE SUV AMG 53 4MATIC+ que nous avons aussi pu essayer. Ces deux déclinaisons s'illustrent à l'avant avec une calandre Black Panel avec des baguettes verticales en chrome et un pare-chocs spécifiques AMG. De profil, les jantes en alliage à cinq doubles branches passent à 21 pouces tandis que les bas de caisse latéraux sont eux aussi spécifiques à la version AMG. Enfin, les EQE SUV AMG 43 4MATIC et EQE SUV AMG 53 4MATIC+ sont toutes les deux équipées de déflecteur AMG couleur carrosserie sur le coffre, et d'une jupe arrière AMG avec un insert décoratif doté de trois lamelles chromées. Ces deux variantes affichent clairement leur vocation plus “sportive” qu'on retrouve d'ailleurs dans l'habitacle.

Un intérieur résolument high-tech pour la Mercedes EQE SUV

L'habitacle de l'EQE SUV rappelle celui de la Mercedes Classe C avec son grand écran central en position verticale. D'une diagonale de 12,8 pouces de série, il bénéficie d'une dalle OLED qui garantit des angles de vision larges, un taux de contraste élevé, une colorimétrie et une luminosité uniformes quel que soit le point d'observation.

Mercedes propose aussi son fameux Hyperscreen (une option à plus de 8 000 €) pour les clients qui veulent aller encore plus loin et en mettre plein la vue. D'abord lancée sur la Mercedes EQS, la dalle couvre pratiquement l'intégralité de la planche de bord avec un écran LCD de 12,3 pouces pour l'instrumentation numérique, un grand écran OLED de 17,7 pouces en mode paysage au centre, et même un écran OLED de 12,3 pouces pour le passager, ce qui n'est pas franchement indispensable.

On l'a dit plus haut, les versions EQE SUV AMG 43 4MATIC et EQE SUV AMG 53 4MATIC+ se veulent les plus sportives avec leur volant AMG Performance à méplat en cuir Nappa. Celui-ci est orné de deux commandes exclusives aux modèles AMG qui sont accompagnés de petits écrans et qui permettent de modifier les modes et paramètres du véhicules en un clin d'oeil. L'EQE SUV en finition AMG Line profite du même volant, les écrans de réglage et l'inscription AMG en moins, et du pédalier sport AMG en acier inoxydable brossé. Bien qu'élégante, la finition Electric Art semble bien plus sage avec son volant sport multifonctions en cuir et ses inserts décoratifs noirs en lieu et place du tilleul anthracite. Est-il nécessaire de préciser que la finition est extrêmement soignée à grand renfort d'Alcantara, et que l'EQE SUV est un véhicule particulièrement accueillant et confortable ?

Quelle que soit la finition et la version de l'EQE SUV, l'ambiance est clairement high tech avec le système MBUX qui est toujours à la manoeuvre. Celui-ci a maintenant fait ses preuves avec une interface très claire et des fonctionnalités bien trouvées. La preuve avec l'indicateur de direction en réalité augmentée qui vient superposer des flèches de guidage sur l'image de la caméra avant qui s'affiche sur l'écran central. Ces mêmes flèches peuvent aussi être affichées dans l'ATH (affichage tête haute) en option. Difficile de se tromper de chemin avec ces outils, à moins de le faire vraiment exprès (on ne vous fera pas l'affront de vous dire que vous n'êtes pas doué le cas échéant).

Comme sur les autres modèles EQ de Mercedes, l'écran situé derrière le volant est personnalisable. Il regroupe l'instrumentation et peut notamment afficher les informations de l'ordinateur de bord, un rappel des outils de navigation ou carrément la cartographie. L'écran principal est dédié à l'infodivertissement avec en sus un système de navigation doté de l'Electric Intelligence. Celui-ci calcule automatiquement l’itinéraire le plus rapide en tenant compte des temps de charge et d'autres facteurs tels que la topographie et la météo. Le système peut également s'adapter à des variations de la circulation ou au style de conduite pour affiner ses résultats. Nous n'avons pas eu l'occasion de tester le planificateur lors de ce court essai, mais nous avons prévu un long road-trip estival qui nous en dira plus. Et notamment de vérifier que le système est bien capable de suggérer les stations de recharge qui sont sur le bon côté de l'autoroute plutôt que de nous demander de faire demi-tour comme nous l'avons déjà constaté avec la Mercedes EQC et la BMW i7 par exemple.

Par ailleurs, mention spéciale pour le volant à méplat de la Mercedes EQE SUV avec son ergonomie qui compte parmi les plus réussies à ce jour. Il permet de contrôler à la fois le régulateur de vitesse adaptatif avec l'aide au maintien dans la voie et la musique, mais aussi de gérer l'écran d'infodivertissement. Tout cela sans jamais lâcher le volant des mains grâce à deux petits pavés tactiles tels que ceux qui équipaient les smartphones haut de gamme de BlackBerry pour ceux qui s'en souviennent encore. Celui de la branche gauche permet de contrôler l’affichage de l’instrumentation numérique du système MBUX, tandis que celui de la branche droite pilote l'écran central. Enfin, si Mercedes a choisi de ne pas proposer de boutons physiques pour les commandes de climatisation, les touches tactiles de l'écran centrales sont affichées en permanence. Pas besoin de se perdre dans les sous-menus pour régler la température. Cette opération peut également être réalisée avec la commande vocale Hey Mercedes qui est très efficace dans ce cas précis, un peu moins quand il s'agit de la musique.

Comme les précédents modèles de la gamme EQ électrique de la marque à l'étoile, l'EQE SUV est équipé de série de CarPlay sans fil qui profite bien évidemment pleinement de l'écran OLED d'infodivertissement. Appairer un iPhone est un jeu d'enfant en le branchant simplement au port USB type C. Le système va alors vous demander si vous voulez utiliser CarPlay sans fil et de valider sur le smartphone. La connexion est stable et permet de profiter des applications compatibles sur le MBUX. Toutefois, celles-ci ne s'affichent que sur l'écran principal et pas au niveau de l'instrumentation ou de l'affichage tête haute. Dommage pour ceux qui préfèrent utiliser Waze ou Google Maps plutôt que la navigation embarquée de la voiture.

À propos d'applications, Mercedes propose Mercedes me qui offre de nombreuses fonctionnalités. Celle-ci offre un aperçu de la voiture avec notamment le niveau de charge de la batterie et l'autonomie restante, mais aussi la possibilité de gérer la climatisation à distance (chauffage en hiver, climatisation en été) ou encore de programmer et de suivre la charge. Cette fonction est d'ailleurs particulièrement importante pour être averti en cas de problème, par exemple lorsque la charge est interrompue, et ainsi ne pas perdre de temps. L'application permet aussi de localiser le véhicule, de programmer un itinéraire, de rechercher une station de charge, de déverrouiller l'EQE SUV à distance, d'être averti en cas de tentative d'intrusion avec la fonction Urban Guard (les caméras vont alors prendre des photos qu'on pourra uniquement consulter dans la voiture), et de mettre le véhicule à jour à distance.

Mercedes EQE SUV, de l'espace à revendre

Vu sa taille, la Mercedes EQE SUV offre une habitabilité conséquente tant aux places avant qu'à l'arrière. Les passagers du deuxième rang profitent ainsi d'un espace généreux pour les jambes, sans venir empiéter sur le coffre qui affiche un volume de 520 à 1 675 litres. Y compris un logement sous le plancher pour accueillir les câbles de recharge et quelques accessoires. Au final il ne manque qu'un frunk (coffre avant) pour parfaire le tableau.

Les rangements ne manquent pas non plus, notamment à l'avant avec un grand espace ouvert sous la console centrale. Détail rare, Mercedes propose des ports USB Type C un peu partout : deux au niveau du vide-poche central qui comporte un socle de recharge sans fil, deux dans le rangement sous l'accoudoir, deux autres dans l'espace sous la console centrale et encore deux à l'arrière. Une vraie centrale de recharge.

Quatre motorisations pour une même batterie sur la Mercedes EQE SUV

La Mercedes EQE SUV se décline dans cinq versions plus ou moins puissantes. En entrée de gamme, la Mercedes EQE SUV 350+ embarque un moteur électrique arrière synchrone qui développe une puissance de 215 kW (soit 292 ch), et un couple de 565 Nm. Deux blocs du même moteur équipent la Mercedes EQE SUV 350 4MATIC à quatre roues motrices, qui développe la même puissance et un couple de 765 Nm. En haut de gamme, la Mercedes EQE SUV 500 4MATIC bénéficie de deux moteurs qui développent 300 kW (408 ch) et 858 Nm de couple. Côté AMG, les Mercedes EQE SUV 43 4MATIC et 53 4MATIC+ pousse les curseurs encore plus loin avec respectivement 350 kW (476 ch) et 460 kW (625 ch). De quoi passer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes pour l'EQE SUV le plus puissant qui affiche tout de même la bagatelle de 2 690 kg (contre 2,4 tonnes pour la version de base). Notez que toutes les versions sont bridées à 210 km/h, exceptée l'EQE SUV 53 4MATIC+ qui peut pousser jusqu'à 240 km/h.

Quelle que soit la motorisation choisie, Mercedes ne propose qu'une seule et même batterie lithium-ion. Le constructeur précise vouloir limiter l'utilisation des matières rares telles que le Cobalt dont la quantité à été réduite à moins de 10 %. D'une capacité utile de 90,56 kWh, la batterie pèse tout de même la bagatelle de 557 kg. Les autonomies combinées WLTP annoncées varient ainsi de 482 à 593 km pour l'EQE SUV 350+, et de 408 à 455 km pour l'EQE SUV 53 4MATIC+. Mercedes promet même jusqu'à 708 km en cycle urbain grâce au freinage régénératif sur lequel nous reviendrons plus loin. La batterie est garantie dix ans ou 250 000 km.

Côté recharge, la Mercedes EQE SUV est dotée d'un chargeur embarqué de 11 kW de série, et de 22 kW en option. Les versions AMG 43 et 53 disposent d'emblée de ce dernier. Le temps de charge de 10 à 100 % est estimé à 9h30 sur une borne en courant alternatif de 11 kW, et 4h45 à 22 kW. Pour la recharge rapide, le SUV électrique accepte une puissance de 170 kW, ce qui lui permet de passer de 10 à 80 % en 32 minutes. Notez que deux câbles de cinq mètres pour la recharge sur les bornes publiques et Wallbox ainsi que pour une prise domestique sont livrés de série.

Mercedes propose une carte de recharge Mercedes Me avec trois formules différentes. La première qui est proposée sans abonnement, permet de badger sur les bornes de recharge publiques au tarif de l'opérateur. La formule M est facturée 4,90 euros par mois. Elle permet de bénéficier d'un tarif préférentiel de 0,37 centime du kWh sur les bornes en courant alternatif, et de 0,44 centime du kWh sur les bornes rapides telles que celles du réseau Ionity. Enfin, la formule L fait passer les tarifs du kWh à 0,33 centime sur les bornes publiques, et 0,35 centime en courant continu. Cette dernière formule est d'ailleurs offerte pendant un an pour l'achat d'une Mercedes 100 % électrique neuve.

Au volant de la Mercedes EQE SUV

Notre essai a débuté au volant de la Mercedes EQE SUV dans sa version 350 4MATIC de 292 ch à quatre roues motrices. À l'approche du véhicule, les poignées affleurantes et éclairées se déploient pour ouvrir les portières. S'il n'est pas forcément utile, le marchepied a l'avantage de participer au Cx, de sorte à grappiller quelques précieux kilomètres d'autonomie.

La sensation de modernité se poursuit à bord avec tous les écrans bien sûr, et la lumière d'ambiance. La présentation est soignée et le confort est de mise. À tel point qu'on se surprend à conduire tranquillement malgré l'appel des près de 300 ch. Une remarque qui est d'ailleurs valable pour les versions les plus puissantes du SUV électrique que nous avons toutes pu essayer. Il faut dire que la suspension pneumatique AIRMATIC avec amortissement réglable en continu se montre particulièrement efficace pour gommer les imperfections de la route.

Reste tout de même à prendre la mesure de la voiture avec ses 4,87 m de long et 1,94 m de large. Même en relevant le siège il est bien difficile de voir le bout du capot. Pour autant, les aides à la conduite veillent au grain et les jantes sortiront indemnes de l'étroite sortie de parking. La conduite a beau être tranquille et coulées, les accélérations sont franches pour faciliter les dépassements. Le poids du véhicule se fait oublier et l'EQE SUV se laisse volontiers aller à une conduite un peu plus dynamique en courbe, bien que le roulis nous rappelle qu'on est au volant d'un gros SUV. Il faut dire qu'en plus de l'empattement plus court que la berline, Mercedes propose aussi des roues arrière directrices jusqu'à 10° (de série sur AMG), qui favorisent énormément l'agilité, notamment dans les manoeuvres à basse vitesse. Pour rappel, ce système permet aux roues arrière de tourner dans le sens opposé des roues avant à faible vitesse, et dans le même sens à haute vitesse.

À l'inverse vous voulez sortir des sentiers battus et jouer dans la boue et les chemins de terre ? Sans être un vrai fanchisseur, l'EQE SUV est effectivement capable de s'aventurer sur les chemins, bien aidé par la suspension pneumatique AIRMATIC qui vient surélever le châssis, et un menu adapté comme on peut le voir ci-dessous. À ce titre la voiture peut s'appuyer sur ses caméras pour afficher l'avant du capot et aider le conducteur à voir où il met les roues. À voir si les clients seront nombreux à utiliser cette fonctionnalité.

Depuis l'EQC, Mercedes a pris l'habitude d'offrir le contrôle du freinage régénératif depuis les palettes au volant. Avec une différence cependant avec la disparition du niveau D– le plus élevé. Le conducteur peut désormais choisir de laisser le véhicule gérer automatiquement cette fonctionnalité notamment en fonction de la cartographie, ou à l'inverse appliquer un freinage régénératif fort ou faible pour rouler en roue libre. Notre essai se déroulant dans la région de Saint Gervais permet de vérifier à quel point ce système est efficace et même ludique. En descente, l'EQE SUV récupère énormément d'énergie et le conducteur peut même laisser le véhicule accélérer par la force de la gravité pour ensuite freiner à m'amorce d'un virage avec la palette de gauche sans toucher les pédales.

Quid de la consommation justement. Sans surprise avec un SUV de plus de deux tonnes, nous avons relevé une moyenne d'un peu plus de 21 kWh/100 km, ce qui laisse espérer une autonomie comprise entre 400 et 450 km avec la Mercedes EQE SUV 350 4MATIC. Un chiffre qu'il faudra revoir à la baisse si vous avez le pied lourd au démarrage, surtout au volant de l'AMG 53 4MATIC+ avec ses 625 chevaux.

Quel prix pour la Mercedes EQE SUV ?

Sans surprise, l'EQE SUV est plus chère que sa déclinaison berline. Comptez un tarif à partir de 93 150 € pour le modèle de base, à savoir l'EQE 350+ SUV en finition Electric Art et 98 250 € pour la finition AMG Line. À l'autre bout du spectre, l'EQE SUV AMG 53 4MATIC est affiché à partir de 146 400 €.