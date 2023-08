Le Cybertruck, le pick-up futuriste de Tesla, a fait une sortie remarquée à Palo Alto. Sur cette version camouflée, des fans ont remarqué la présence de nouvelles roues aérodynamiques jamais vues jusqu'alors sur le véhicule.

Depuis quelques mois, on ne compte plus le nombre de sorties du Cybertruck dans les rues de Palo Alto, ville américaine qui abrite le siège de Tesla. En juin 2023 par exemple, le pick-up futuriste a été aperçu à plusieurs reprises sur les routes dans une version à peine camouflée. L'occasion d'admirer les lignes définitives du monstre électrique.

S'il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse du design final de la bête, tout n'est pas encore gravé dans le marbre visiblement. En effe et comme le rapportent nos confrères du site InsideEVs, une version prototype du Cybertruck a été aperçue une nouvelle fois sur le bitume de Palo Alto ce 31 juillet 2023. Dima Zeniuk, un conducteur qui a assisté à la scène, en a profité pour filmer le Cybertruck et partager la vidéo sur Twitter, enfin X désormais.

Le Cybertruck dévoile de nouveaux enjoliveurs

Les plus avertis ont d'ores et déjà remarqué quelques modifications, à commencer par ces nouveaux enjoliveurs aérodynamiques. Ils détonnent particulièrement, notamment grâce à leur découpe centrale en forme d'étoile. De nombreux fans sur les réseaux sociaux ont salué ce design, même si les enjoliveurs semblent mal alignés et mal centrés sur ce prototype.

Dans les faits, de tels enjoliveurs permettent de réduire la friction avec le vent, réduisant de facto la consommation d'énergie du véhicule. Notez qu'on retrouve des roues aérodynamiques de ce type sur la Model 3 (de série). Des tests ont démontré qu'elles permettaient de grappiller environ 16 kilomètres d'autonomie.

Pour rappel, près de 4 ans après son annonce initiale, Tesla a confirmé ce 15 juillet 2023 la production du tout premier Cybertruck “de série” au sein de la Gigafactory du Texas. En avril 2023, Elon Musk avait garanti que la production du Cybertruck était en bonne voie pour débuter avant la fin d'année au sein de l'usine texane. Malgré tout, la date de sortie officielle se fait toujours attendre. Si l'on en croit le site du constructeur, le CyberTruck sera proposé à deux versions à son lancement : un modèle doté de 400 km d'autonomie à 39 900 dollars, un second avec 800 km d'autonomie à 69 900 dollars.

