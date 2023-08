Android Auto 10.2 : la bêta est disponible, voici les nouveautés et comment l’installer

La dernière version bêta d'Android Auto est disponible et elle apporte avec elle plusieurs nouveautés appréciables. On les détaille ensemble et on vous explique comment télécharger cette nouvelle mise à jour.

Tout comme Android, Google permet aux utilisateurs de s'inscrire à un programme de bêta pour tester en avant-première les dernières mises à jour d'Android Auto. D'ailleurs et depuis juillet 2021, la firme de Mountain View a simplifié les conditions d'accès, puisqu'il faut désormais seulement un smartphone Android compatible avec l'OS pour s'inscrire.

Et justement, l'entreprise américaine vient tout juste de déployer la dernière bêta de la version 10.2 d'Android Auto. Après une mouture 10.1 plutôt timide en nouveautés, cette nouvelle itération débarque avec quelques fonctionnalités inédites, sans oublier les habituelles corrections de bugs et améliorations diverses des performances et de la stabilité du système.

Voici les nouveautés d'Android 10.2

Sans plus attendre, voici les différentes nouveautés apportées par Android Auto 10.2 :

la prise en charge des écrans larges sur certains modèles de voitures

la possibilité de personnaliser l'écran d'accueil en y intégrant des raccourcis vers ses applications préférées

Ajout d'une nouvelle animation de chargement pour le Google Assistant (en cours de déploiement)

Une amélioration générale de la vitesse et de la fluidité lors du passage en mode Coolwalk au mode Plein écran dans les applications de cartographie/navigation

Comme dit plus haut, cette mise à jour corrige également quelques bugs, dont certains introduits sur la précédente version comme ces problèmes de surchauffe signalés par les utilisateurs. Le bug qui provoquait un freeze complet de la partie inférieure de l'écran et de la barre des tâches a également été corrigé par la compagnie américaine. Toutefois, il y a quelques manqués à signaler, à commencer par l'absence de la carte météo sur les écrans en mode Paysage (pourtant présente sur les écrans en mode Portrait).

A lire également : Android Auto – Google apporte une nouveauté bienvenue à l’interface

Comment télécharger la dernière version bêta d'Android Auto

Si vous souhaitez tester en avant-première les nouvelles versions d'Android Auto, deux solutions s'offrent à vous. La première consiste évidement à rejoindre le programme de bêta testeur de Google. Pour ce faire, il suffit d'avoir un smartphone Android doté au minimum d'Android 10. Précisons qu'Android Auto n'est pas disponible sur les appareils propulsés par une édition Go de l'OS de Google.

Pour devenir un bêta testeur, suivez les étapes ci-dessous :

Sur votre smartphone, accédez à la page d'inscription pour tester la dernière version bêta d'Android Auto

Sélectionnez Devenir un testeur

Accéder ensuite au Google Play Store afin de mettre à jour l'application Android Auto et installer la version bêta

Une autre méthode existe et elle ne nécessite pas de faire partie du programme de test de Google. En effet, vous pouvez également télécharger manuellement le fichier APK de la bêta d'Android Auto. Pour ce faire, il faudra d'abord se rendre dans les paramètres de sécurité de votre smartphone et d'activer l'option “Sources inconnues”.

Cette étape est impérative si vous souhaitez pouvoir télécharger des fichiers en dehors du Play Store. Ceci fait, téléchargez le fichier APK de la bêta d'Android Auto sur un site fiable comme APK Mirror, Uptodown ou encore Softpedia. Suivez ensuite les instructions pour finaliser l'installation.

Source : AutoEvolution.com