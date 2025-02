Un nouveau film Star Wars est en chantier, avec Ryan Gosling dans le rôle principal

En plus d'une nouvelle trilogie, un film autonome Star Wars est en cours de développement. Il se déroulera après les événements de Star Wars IX et Ryan Gosling tiendrait le rôle principal.

Disney et Lucasfilm sont en train de préparer un nouveau film Star Wars. Celui-ci sera indépendant, comme ont pu l'être Rogue One et Solo, et c'est Shawn Levy qui sera aux manettes du projet. Le réalisateur est notamment connu pour son travail sur Stranger Things côté télévision et pour Free Guy, Adam à travers le temps et Deadpool et Wolverine pour le cinéma.

Ces trois films ont un point commun : Ryan Gosling y tient le rôle principal. L'acteur devrait d'ailleurs de nouveau être sollicité pour devenir la tête d'affiche de ce long-métrage Star Wars. Et nous en apprenons un peu plus à son sujet grâce une interview de Kathleen Kennedy, patronne de Lucasfilm, accordée à Deadline.

Un film autonome et une trilogie Star Wars dans les cartons

“Le film de Shawn est une histoire Star Wars autonome qui se déroulera après le 9, peut-être cinq ou six ans plus tard”, explique la célèbre productrice. L'intrigue se déroulera donc à l'époque de la Nouvelle République, et introduira de nouveaux personnages, même si Kennedy ne ferme pas la porte à une présence, d'une manière ou d'une autre, de personnages de la dernière trilogie (épisodes VII à IX). C'est tout ce que nous saurons pour l'instant.

Kathleen Kennedy a en outre confirmé qu'une nouvelle trilogie Star Wars était bien en chantier. Le projet a été confié à Simon Kinberg (impliqué dans la série animée Star Wars Rebels et connu pour ses films X-Men), et avancerait à un bon rythme. “Cela se passe exceptionnellement bien et il est en train d’écrire le scénario en ce moment même. Nous verrons probablement quelque chose vers juin”, a-t-elle déclaré.

L'histoire de cette nouvelle trilogie n'est pas connue, mais Deadline affirmait il y a quelques mois que les Skywalker devraient de nouveau être intégrés aux trois films. L'information n'a toutefois pas été corroborée par une source officielle.

