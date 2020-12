Il risque d’y avoir du monde dans les magasins Lidl le jeudi 3 décembre 2020. À compter de cette date, l’enseigne propose son robot Monsieur Cuisine Connect avec une belle promotion pour Noël.

Souvenez-vous, le groupe Lidl avait fait parler de lui en annonçant l’arrivée et la commercialisation de son Monsieur Cuisine Connect (un des rivaux du fameux Thermomix) en France pour le début du mois de juin 2019.

Un an et demi plus tard, le robot connecté fait son retour à compter du 3 décembre 2020 dans les magasins de l’Hexagone en vue des fêtes de fin d’année. Ainsi, le Monsieur Cuisine Connect est proposé, dans le cadre d’une vente promotionnelle, au prix de 329 euros au lieu de 359 euros. La réduction de 30 euros est effectuée immédiatement. L’offre est visible aux pages 1 et 31 du catalogue datant du 2 au 8 décembre 2020. Dans ce même catalogue (en page 39), on retrouve aussi une offre sur la version jouet du robot cuiseur, le Monsieur Cuisine Mini, au tarif de 34,99 euros afin que les petits puissent « cuisiner comme leurs parents ».

Monsieur Cuisine Connect : la composition et les caractéristiques du robot de Lidl

Doté de 10 vitesses fonction Turbo, le robot Monsieur Cuisine Connect est composé d’un grand bol de mixage amovible en acier inoxydable d’environ 4,5 litres avec une capacité de remplissage maximale d’environ 3 litres, d’une balance de cuisine intégrée pour peser directement dans le récipient de cuisson (5 kg max.), de 3 programmes automatiques pour pétrir, cuire à la vapeur et faire revenir les aliments et d’une rotation à gauche pour pétrir les pâtes et remuer les soupes ou les ragoûts.

Cuisson : max. 1 200 watts

: max. 1 200 watts Mixage : 800 watts

: 800 watts Réglage de la température : de 37 à 130 degrés par paliers de 5°

: de 37 à 130 degrés par paliers de 5° Minuterie : 99 minutes

: 99 minutes Vitesse de rotation : environ 120 à 5 200 tours/min

À court d’idées de repas ? Lidl a mis à disposition des recettes consultables depuis l’application Monsieur Cuisine téléchargeable depuis les smartphones et tablettes sous iOS et Android.