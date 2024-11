Shark Matrix Plus : le puissant aspirateur robot laveur est à un excellent prix pour le Black Friday

Les bons aspirateurs robots coûtent généralement cher mais à l’approche du Black Friday, vous pouvez trouver des pépites à prix accessibles. C’est le cas de l’excellent Shark Matrix Plus, un puissant robot aspirateur et laveur de sol habituellement en vente à 399,99 €. Déjà en promotion à 299,99 €, vous pouvez l’obtenir à seulement 263,99 € grâce au code PA12NOV !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un aspirateur robot à la fois puissant et polyvalent ? Le fabricant américain Shark Clean propose des appareils électroménagers efficaces à prix attractif. Vous trouverez ainsi des aspirateurs balais, des aspirateurs à main, des balais nettoyeurs vapeurs mais aussi de puissants aspirateurs robots. C’est le cas du Shark Matrix Plus RV2620WDEU, un aspirateur 2-en-1 qui nettoie aussi vos sols.

Shark Clean vous le propose actuellement à 299,99 € au lieu de 399,99 €. Mais bonne nouvelle, grâce au code exclusif PA12NOV, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 12%, ce qui fait chuter son prix à seulement 263,99 €. Profitez-en pour vous soulager de la corvée du ménage en achetant un aspirateur robot qui fera cette tâche à votre place.

À noter : le code exclusif PA12NOV est valable jusqu’au 07 janvier 2025. Il vous offre -12% sur tout le site à l’exception des produits suivants : les aspirateurs Shark PowerDetect Clean & Empty, Shark PowerDetect Clean, Shark Detect Clean, Shark PowerDetect NeverTouch et NeverTouch Pro, les sèche-cheveux Shark SpeedStyle Pro FLEX et Shark FlexStyle.

Shark Matrix Plus : équipez-vous du puissant aspirateur robot avec cette belle chute de prix

Le Shark Matrix Plus RV2620WDEU est un aspirateur robot capable de fournir un nettoyage complet. En combinant puissance d’aspiration et lavage sonique qui effectue 100 frottements par minute, aucune saleté ne lui résiste, mêmes celles qui sont collées.

Ce modèle 2-en-1 vous offre une aspiration efficace sur tous types de sol. Il nettoie donc en profondeur vos tapis, moquettes et sols durs. Lorsqu’il est en mode lavage sonique, il aspire et lave simultanément, vous faisant ainsi gagner du temps.

L’aspirateur robot se déplace selon un quadrillage précis pour une couverture optimale. La cartographie se fait rapidement à l’aide de la vision LiDAR à 360°. Elle est donc précise et aucune zone n’est oubliée. Grâce à des jets d’air, les coins et les angles n’y échappent pas. Enfin, la brosse rotative autonettoyante dispo de la fonction anti-emmêlement qui élimine les cheveux et les poils.