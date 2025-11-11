Roborock Qrevo Pro : cet aspirateur robot laveur est à son prix le plus bas !

Pour le Single's Day, AliExpress vous propose une très belle baisse de prix sur le Roborock Qrevo Pro, un aspirateur robot laveur qui vous simplifiera grandement la vie au quotidien. Pour moins de 480 euros, vous n’aurez plus à passer ni l’aspirateur, ni la serpillère. Alors profitez-en !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La première journée du Single's Day s'achève, mais il est encore temps de profiter des meilleures offres du moment. Vous pouvez par exemple en profiter pour vous équiper d’un aspirateur robot laveur pour ne plus avoir à faire les tâches ménagères répétitives du quotidien : passer l’aspirateur et la serpillère. En effet, AliExpress propose une série de codes promos très intéressants qui vont vous permettre de vous offrir le Roborock Qrevo Pro à son prix le plus bas.

Normalement en vente à 799,99 euros, il s’affiche en ce moment sur AliExpress au prix réduit de 562,93 € avec un revendeur de confiance puisqu’il s’agit directement de la marque Roborock. Mais ce n’est pas le prix final, loin de là. En effet, le code promo S11FR85 vous permet d’obtenir 85 € de remise dès 549 € d'achat sur tout le site d’AliExpress. Ainsi, le Roborock Qrevo Pro chute à seulement 477,93 €, soit une baisse de prix de plus de 320 euros ! En plus, la livraison rapide est gratuite.

Roborock Qrevo Pro : le robot aspirateur laveur est à prix cassé

Est-ce que vous connaissez la marque Roborock ? C’est ni plus ni moins que la marque de référence dans le secteur des aspirateurs robots. Roborock propose des modèles qui profitent des dernières technologies disponibles pour offrir une efficacité de nettoyage optimale et une grande simplicité d’utilisation.

La marque développe des aspirateurs robots ultra perfectionnés à des tarifs très élevés, mais ce n’est pas tout puisqu’elle a ouvert sa gamme pour que vous puissiez toujours trouver le modèle qui correspond à votre budget. Ainsi, le Roborock Qrevo Pro est un modèle ultra-complet avec un rapport qualité-prix très attractif.

Ce modèle 2-en-1 est à la fois capable d’aspirer mais aussi de laver vos sols avec sa double serpillère pivotante. Il bénéficie d’une aspiration de 7 000 Pa associée à une brosse en caoutchouc. La double serpillère rotative tourne à 200 tours par minute et offre 30 niveaux de débit d’eau.

En plus, le Roborock Qrevo Pro a été spécialement conçu pour nettoyer les bords de vos pièces grâce à sa technologie FlexiArm Design qui permet de déporter la serpillère et ainsi couvrir 98,8% des bords.

Autre gros point fort de ce modèle, il dispose d’une station multifonction 2.0 qui permet automatiquement de remplir le réservoir d’eau propre, de vider la poussière, de laver la serpillère à l’eau chaude et de la sécher pour éliminer les bactéries et conserver un nettoyage hygiénique lavage après lavage.