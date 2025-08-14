Roborock Q10 S5 : vite, cet aspirateur robot laveur est à moins de 220 euros !

Pour la rentrée, vous voulez réduire votre temps de ménage mais vous ne pouvez pas vous ruiner avec un appareil trop cher ? Nous avons trouvé pour vous une super offre sur Amazon. Le prix de cet excellent aspirateur robot laveur Roborock chute à moins de 220 euros.

Avec la fin des vacances qui se précise et la rentrée qui se rapproche de plus en plus, les différents sites de e-commerce commencent à proposer de nombreuses offres promotionnelles. C’est le cas sur Amazon avec des offres à durée très limitée. Il faut donc faire attention et réagir vite pour ne pas passer à côté.

C’est le cas de l’aspirateur robot laveur Roborock Q10 S5 qui est normalement en vente à 289,99 euros. Jusqu’au 17 août, vous pourrez le trouver à seulement 219,99 euros, soit une promotion de 70 euros. Seule petite concession à faire, la promotion ne s’applique que sur le modèle blanc. Mais pour le reste, c’est un sans faute !

Roborock Q10 S5 : le robot aspirateur 2-en-1 à prix mini

Si vous ne connaissez pas déjà la marque Roborock, il s’agit tout simplement de la marque de référence dans le secteur des aspirateurs robots. On pourrait presque les comparer à la marque Dyson, spécialiste des aspirateurs balais.

Si la marque propose des modèles ultra perfectionnés à des tarifs très élevés, elle a su garder une gamme de produits très large pour que chacun puisse s’offrir l’aspirateur robot qui correspond à son budget. Vous aurez ainsi un modèle avec moins de fonctionnalités haut de gamme, mais vous aurez tout de même un aspirateur robot performant et polyvalent.

C’est le cas du Roborock Q10 S5 qui offre un rapport qualité-prix imbattable. Ce modèle 2-en-1 est à la fois capable d’aspirer mais aussi de laver vos sols avec sa serpillère intégrée.

Avec sa brosse principale anti-emmêlement JawScrapers Comb et sa brosse latérale en arc, il offre une aspiration puissante de 10 000 Pa qui permet d’éliminer efficacement poussière, miettes, poils d’animaux et débris sur les sols durs comme sur les tapis, et ainsi obtenir une maison impeccable sans se fatiguer.

En ce qui concerne sa serpillère, sa technologie VibraRise 2.0 offre une fréquence de vibration de 3 000 tours par minute pour éliminer les tâches tenaces. Et pour éviter de tremper vos tapis ou de devoir retirer manuellement la serpillère en cours de lavage, ce modèle la soulève automatiquement de 8 mm quand c’est nécessaire.

Par ailleurs, même s’il s’agit d’un aspirateur robot pas cher, il est bien équipé d’un capteur Lidar, indispensable pour cartographier votre intérieur, détecter précisément les murs de vos pièces ainsi que les différents obstacles environnants. Cerise sur le gâteau, il possède une fonction d’évitement d'obstacles avancé, appelée Reactive Tech. Vous n’aurez donc pas à ranger toute votre maison avant de lancer l’aspirateur par peur qu’il ne se bloque en cours de route.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, il peut fonctionner jusqu’à 150 minutes et donc couvrir une grande surface sans aucun souci.