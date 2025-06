Roborock QRevo Plus : l’aspirateur robot laveur est en forte promotion grâce à cette offre Cdiscount

Un robot aspirateur laveur de la marque Roborock est à prix cassé durant les soldes d'été ! À l'occasion de l'événement commercial, le QRevo Plus du constructeur asiatique bénéficie d'une réduction globale de 350 euros sur le site Cdiscount.

Les bons plans dédiés aux soldes d'été se poursuivent avec ce deal en provenance de Cdiscount. Actuellement, le célèbre site e-commerce français propose le Roborock QRevo Plus en forte promotion. Proposé dans un coloris blanc, le robot aspirateur laveur est à 449 euros au lieu de 799 euros.

La réduction de 350 euros se fait en deux fois : une première remise immédiate de 300 euros de la part de Cdiscount et une deuxième remise de 50 euros avec le coupon 50DES499. Pour information, le code promotionnel en question doit être saisi manuellement dans la case prévue à cet effet. Aussi, l'article vendu et expédié par Cdiscount est éligible à la livraison gratuite en point relais.

Sorti en septembre 2024, le QRevo Plus de Roborock fourni avec une station multifonction est considéré comme un aspirateur robot 2-en-1 dispose d'un mode balayage et lavage, d'une puissance d'aspiration de 7000 Pa, d'un évitement d'obstacles Reactive Tech et de la navigation LiDAR PreciSense. Conçu pour être utilisé sur tous types de sols, l'aspirateur robot laveur peut nettoyer jusqu'à 330 mètres carrés à la serpillière avant de remplir le réservoir d'eau propre manuellement.

Doté d'une autonomie maximale 180 minutes, l'aspirateur Roborock QRevo Plus est capable de reprendre son nettoyage là où il s'était arrêté après s'être rechargé au bout de 4 heures. Compatible avec les assistants vocaux Google, Alexa et Siri, l'appareil peut être géré à distance depuis une application dédiée disponible sur mobile.