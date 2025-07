Amazon casse le prix de ce robot aspirateur laveur Roborock grâce à une vente flash

Vous avez mis de l'argent de côté pour vous procurer un robot aspirateur laveur ? Si c'est le cas, sachez qu'Amazon brade le Roborock Qrevo à un super prix à l'occasion d'une vente flash à durée limitée.

Vous avez jusqu'au 25 août 2025 pour profiter d'une belle offre promotionnelle sur un robot aspirateur laveur Roborock chez Amazon. Disponible dans un coloris noir ou blanc, le Roborock Qrevo est à seulement 359 euros au lieu de 499 euros, soit 140 euros de moins par rapport au prix constaté durant ces 30 derniers jours. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Commercialisé durant l'été 2023, le Roborock Qrevo dispose de deux fonctions : aspirer et laver. Le robot aspirateur laveur de la marque asiatique s'adapte à tous types de sols et peut franchir des obstacles d'une hauteur maximale de 2 cm. Équipé de détecteurs d'obstacles, l'appareil évite les objets sur son passage et est aussi capable de monter automatiquement pour aspirer, sans laisser traîner les serpillères humides.

À sa station de charge, le Qrevo de Roborock est complètement autonome. L'aspirateur laveur effectue tout seul le vidage de la poussière, le nettoyage et le séchage des doubles serpillères rotatives. Concernant les autres fonctionnalités, on retrouve un système de navigation qui dresse une cartographie permanente via Google Assistant et Siri d'Apple. Ce système personnalisable pouvant être réglé avec précision grâce à des commandes vocales, vous pourrez même lui interdire l'accès à certaines pièces de la maison ou de l'appartement.

L'aspirateur robot Roborock Qrevo embarque une puissance d'aspiration de 5500 Pa afin de capturer efficacement la poussière, les saletés et les poils d'animaux sur les surfaces dures et les tapis. Il peut couvrir une surface maximale de 400 mètres carrés et assure une autonomie de 180 minutes après un temps de charge complet de 4 heures. Pour plus de détails et d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article dédié au test du Roborock Qrevo.