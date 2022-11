Black Friday : pCloud propose jusqu’à -85% de réduction sur ses stockages en ligne

Pendant une semaine, le site de stockage en ligne sécurisé pCloud propose des réductions allant jusqu’à -85% sur ses plans individuels Lifetime. Vous avez besoin de 500Go, 2To ou encore 10To de stockage ? Découvrez les offres pCloud à prix cassé ci-dessous.

Découvrir les offres pCloud pour le Black Friday

Alors que le Black Friday arrive à grand pas, de nombreuses enseignes proposent d’ores et déjà des réductions sur de nombreux produits et pCloud ne fait pas exception. Ainsi, du 21 au 27 novembre prochain (inclus), le site de stockage en ligne sécurisé propose plusieurs plans individuels Lifetime à prix mini avec des réductions allant jusqu’à -85% !

En vous rendant très vite sur le site, vous pouvez en effet profiter des offres suivantes :

-75% de réduction sur le plan 500Go Premium Lifetime à 139€ au lieu de 570€.

-75% sur le plan 2To Premium Plus Lifetime à 279€ au lieu de 1140€.

-85% sur le plan 10To Personnalisé Lifetime à 890€ au lieu de 6000€.

Un stockage en ligne sécurisé à vie après un seul paiement !

Grâce à ces offres, vous bénéficiez d’un espace de stockage en ligne sécurisé, et ce, à vie ! Une fois l’achat effectué, pCloud ne vous demandera pas d’autres paiements, ni mensuel ni annuel. Vous pouvez ainsi stocker et partager tous vos fichiers comme vous le souhaitez et sans vous souciez de leur sécurité.

pCloud réunit déjà 16 millions d’utilisateurs à travers le monde et vous permet d’accéder à vos fichiers partout dans le monde avec un prix par Go bien plus bas que le tarif d’un SSD. Contrairement à l’achat d’un disque dur externe, le stockage en ligne pCloud ne peut de plus pas être cassé ni volé. Vous êtes assuré de ne jamais perdre un fichier pour le reste de vos jours !

Parmi les fonctionnalités proposées par les plans individuels pCloud, on trouve également :

Des liens de partages et demandes de fichiers

Des statistiques précises sur les liens partagés

La possibilité d’inviter des utilisateurs sur des dossiers partagés

L’accès à un dossier public avec liens de partage direct

Des liens de partages protégés par un mot de passe

La récupération de fichiers supprimés

Un disque dur virtuel

La possibilité de libérer l’espace sur votre smartphone

L’accès à plusieurs versions de vos fichiers modifiés

Avec pCloud, vous profitez également d’une application pour smartphone disponible sur iOS et Android et d’une plateforme Internet accessible depuis tous les ordinateurs. Et pour la sécurité de vos fichiers, l’enseigne se base en Suisse et suit les lois très strictes du pays en termes de protection des données. Vous bénéficiez ainsi d’une sécurité optimale grâce à un data center situé dans l’Union européenne.

Difficile de dire non à une telle offre face à tant d’avantages… Alors qu’attendez-vous ? Rendez-vous vite chez pCloud pour profiter du Black Friday !

Découvrir les offres pCloud pour le Black Friday

Cet article est une publication sponsorisée proposée par pCloud.