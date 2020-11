Un démontage de la DualSense de la PS5 montre comment fonctionnent ses gâchettes

La DualSense, la future manette de la PS5, n'a plus aucun secret pour les spécialistes du site TronicsFix. Spécialisés dans la réparation de consoles de jeux et de manettes, les bidouilleurs de TronicsFix ont décidé de démonter la DualSense et découvrir ce qu'elle avait dans le ventre.

Plus quelques jour à attendre maintenant avant l'arrivée de la PS5 et de la PS5 Digital Edition. Attendues pour le 19 novembre 2020 en France, les précommandes de la PS5 pourraient finalement être livrées plus tôt en Europe. C'est en tout cas ce que laisse entendre un mail automatique envoyé par un détaillant allemand à des clients.

En attendant une éventuelle prise de parole de Sony, médias et youtubeurs continuent d'examiner sous toutes les coutures la PS5 et sa manette, la DualSense. C'est notamment le cas du site TronicsFix, spécialisé dans la réparation de manettes et de consoles de jeux. Sur leur chaîne YouTube officielle, ils se sont amusés à disséquer pièce par pièce la DualSense. L'occasion pour nous de découvrir quelques petits secrets à son sujet.

Après s'être battu quelques instants avec la coque, Steve Porter s'attarde quelques minutes sur la batterie de la DualSense. Sans surprise, on remarque la batterie de la DualSense est plus volumineuse que celle de la DualShock 4. Logique, la capacité de la batterie a été revue à la hausse par Sony, puisque l'on passe de 1000 mAh à 1560 mAh.

Comme vous le savez peut-être, la DualSense embarque deux fonctionnalités inédites phares : les gâchettes adaptatives et le retour haptique. Ce démontage nous permet de voir découvrir les deux moteurs en charge de produire les fameuses vibrations vantées par Sony. Ici encore, les moteurs sont bien plus imposants que ceux utilisés sur la DualShock 4, comme vous pouvez le constater sur l'image ci-dessous.

Viennent ensuite les gâchettes adaptatives. Une fois la pièce démontée, on remarque que ces nouvelles gâchettes sont composées d'un petit rouage en plastique, qui lorsqu'il tourne, permet de changer l'angle d'une pièce spécifique. Selon l'angle adopté, la résistance de la gâchette augmentera ou diminuera. Pour savoir comment ajuster cette résistance, la gâchette embarque à l'arrière un circuit abritant un potentiomètre.

Même si l'opération paraît facile quand on regarde la vidéo, Steve Porter de chez TronicsFix tient à rappeler qu'il n'est pas conseillé de démonter sa manette. En premier lieu, c'est le meilleur moyen de perdre la garantie constructeur, et comme il aime le rappeler, la DualSense est comme “la plupart des technologies modernes, elle n'est pas conçue pour que les utilisateurs puissent facilement la réparer ou la bricoler par eux-mêmes”.

Source : TronicsFix