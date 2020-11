PS5 : la console dispose d’un câble HDMI 2.1 pour jouer en 4K/120 FPS

La PS5 arrive bientôt et les derniers détails commencent à émerger sur la console. L’un d’eux concerne le câble HDMI fourni avec la machine qui adopte bien la norme 2.1. Cela signifie qu’il est possible de jouer en 4K/120 FPS avec un téléviseur compatible.

La PS5 débarquera le 19 novembre prochain. On sait déjà pratiquement tout de la console, mais des derniers détails restent encore à déterminer. Par exemple, Sony inclus la norme HDMI 2.1 dans sa machine et le constructeur a confirmé que le câble fournis dans la boîte était également compatible avec cette norme. Une bonne nouvelle pour le futur.

En effet, cette norme permet, théoriquement, de jouer en 4K, mais aussi avec un framerate de 120 images par seconde, sans avoir à se procurer un câble supplémentaire. Une promesse tenue par la marque, donc, puisqu’il affiche fièrement le logo 4K/120 FPS sur sa boîte. Bien entendu, il vous faut un téléviseur ou un moniteur compatible pour en profiter.

La Series X n'est pas en reste

Notons que la concurrente directe de la PS5, à savoir la Xbox Series X, propose également la norme HDMI 2.1 par défaut et donc du jeu en 4K/120 FPS. Ce sera le cas pour Dirt 5, prévu pour être disponible dès le jour du lancement, ou encore de Devil May Cry 5 et de Gears 5.

Pour la PS5, la promesse concerne pour l’instant les jeux en 60 FPS, ce qui est déjà une excellente chose pour le monde console. Par exemple, on peut citer Spider-Man Miles Morales qui proposera ce framerate, ou encore Demon’s Souls, l’autre gros titre de lancement de la PS5.

Plus que le framerate, les performances graphiques seront également au centre des enjeux de cette nouvelle génération. On peut par exemple évoquer le cas du ray-tracing, technologie de réflexion de la lumière en temps réel qui fait ses premiers pas sur le segment console. Une nouveauté gourmande en ressources qu’il sera difficile d’activer en gardant le cap des 60 images par seconde. Pourtant, Polyphony Digital a déjà promis que son Gran Turismo 7 y arriverait, le tout en 4K. Nous demandons à voir.

La PS5 sort le 19 novembre prochain et promet encore d’autres surprises intéressantes de cet acabit.