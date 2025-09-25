iOS 26 fait bugger cette fonction de l’application Calendrier, mais il y a une solution

De nombreux utilisateurs constatent que depuis la mise à jour vers iOS 26, une fonctionnalité de l'application Calendrier fait des siennes. Le problème s'étend à plusieurs modèles d'iPhone.

À chaque nouvelle mise à jour majeure d'un système d’exploitation mobile, c'est la même rengaine. Il suffit de patienter quelques jours pour voir fleurir les témoignages d'utilisateurs frustrés de constater tel ou tel bug. C'est malheureusement inévitable. Une version d'Android ou iOS parfaite dès le déploiement initial, ça n'existe pas. Ce n'est pas pour rien que les recherches concernant la rétrogradation vers iOS 18 explose depuis l'arrivée d'iOS 26 par exemple.

Chacun a ses raisons de vouloir revenir en arrière. En ce qui concerne la dernière mise à jour d'Apple, vous êtes peut-être confronté à un souci repéré depuis la bêta, mais qui n'a visiblement pas été corrigé. Il concerne une fonctionnalité précise de l'application Calendrier. Manque de chance, elle est utilisée fréquemment puisqu'il s'agit de la recherche. Vous tapez un ou plusieurs mots clé pour faire ressortir un événement, et rien.

L'application Calendrier bugge sur iPhone et c'est la faute d'iOS 26

Les exemples se multiplient sur les réseaux sociaux ou les forums officiels d'Apple. Sur Reddit, un professeur d'anglais montre captures d'écran à l'appui que chercher le nom d'une de ses élèves affiche Aucun résultat, alors qu'il y a bien de nombreux rendez-vous encore présents dans l'agenda numérique.

Le bug se retrouve sur plusieurs modèles d'iPhone et ne se manifeste pas toujours. Aucune logique n'a encore été découverte. Heureusement, il y a une solution pour y remédier, au moins temporairement. Il suffit d'effectuer les manipulations suivantes.

Rendez-vous dans Réglages > Apps > Calendrier > Recherche puis désactivez les deux options affichées, Afficher l'app dans Recherche et Afficher le contenu dans Recherche. Redémarrez ensuite votre iPhone puis réactivez ces deux options.

Plusieurs personnes notent qu'il faut attendre entre quelques minutes et une demi-heure pour que la recherche fonctionne à nouveau dans Calendrier. De son côté, Apple a confirmé être au courant du souci et travailler sur un correctif. On ignore cependant s'il sera déployé dans iOS 26.0.1 ou iOS 26.1, dont la bêta publique est déjà disponible.