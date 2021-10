iFixit a “démonté” la chiffonnette d’Apple, la qualité du tissu est exceptionnelle !

iFixit, connu pour ses démontages de smartphones et autres appareils électroniques, s’est attaqué au dernier produit d’Apple dont tout le monde parle ses derniers jours, la chiffonnette ultra premium.

En plus d’être le produit le plus fin jamais sorti par Apple, la chiffonnette qui a été lancée en même temps que les MacBook Pro 14 et 16 pouces a beaucoup été moquée par les internautes, notamment à cause de son prix de 25 euros. Son tarif très élevé n’a visiblement pas stoppé les consommateurs qui collectionnent tous les produits de la marque à la pomme, puisque celle-ci a rapidement été en rupture de stock.

iFixit a voulu comprendre la raison de ce succès inattendu, et a donc décidé de torturer la chiffonnette pour qu’elle révèle tous ses secrets. L’entreprise a d’abord constaté que « au toucher, le matériau est identique à la doublure intérieure de la Smart Cover de l'iPad, qui comporte une fine couche de microfibre à l'intérieur ». Les deux matériaux auraient une sensation distincte de cuir synthétique qui se rapproche d’un duvet, similaire à l'Alcantara.

La chiffonnette est composée de deux tissus collés l’un à l’autre

La découverte la plus étonnante d’iFixit est probablement que la chiffonnette est en fait composée de deux chiffons collés ensemble. Apple aurait donc pu vendre chacune des parties 12,5 euros, une belle réduction sur ce produit d’exception.

Pour approfondir la recherche, iFixit a examiné le tissu au microscope, qui semble présenter des fibres tissées de manière complexe. Quand celui-ci a été comparé à un autre chiffon en microfibres, une seule différence majeure a été constatée, et celle-ci n’est pas des moindres. « Au milieu de cette beauté, une fine ligne trace délicatement la forme du fruit fondateur de l'humanité : une pomme », note iFixit. Vous l’aurez compris, la chiffonnette d’Apple ne se distingue des autres que par son logo, la pomme est donc responsable d’une bonne partie de son prix élevé.

iFixit conclut son test en donnant à la chiffonnette d’Apple un score de 0 sur 10 sur son échelle de réparabilité. En effet, une fois coupée en deux avec des ciseaux, il n’y a pas moyen de recoller simplement les morceaux ensemble. Elle fait donc deux fois moins bien que l’iPhone 13 Pro, qui avait lui obtenu un score de 5 sur 10.

Source : iFixit