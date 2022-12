Renault Zoé et Twingo : le prix des voitures électriques augmente en France

Le prix des voitures électriques est en constante hausse depuis quelques mois maintenant chez divers constructeurs automobiles, et c’est désormais au français Renault de revoir ses tarifs à la hausse.

Alors que l’Europe s’apprête à acter la fin des véhicules thermiques en 2035, voire un peu plus tard, on aurait pu s’attendre à ce que les constructeurs automobiles fassent tout pour proposer des véhicules électriques de plus en plus abordables. Néanmoins, il s’avère en fait que les prix de la plupart des voitures électriques n’ont fait qu’augmenter au cours des derniers mois.

Chez Tesla par exemple, le prix des véhicules s’est envolé depuis le début de l’année, notamment à cause de l’inflation, des pénuries de composants, mais également de la guerre en Ukraine. Face à ses hausses répétées, BMW vous conseille finalement de garder votre voiture plutôt que d’en acheter une neuve ou d’occasion.

Renault augmente à son tour le prix de ses véhicules électriques

Le constructeur automobile français n’a pas non plus été épargné par la situation géopolitique mondiale ni par l'inflation, et a récemment été contraint d’augmenter ses tarifs depuis le 1er décembre dernier. La célèbre citadine Twingo, vendue il y a quelques semaines à partir de 24 050 euros, est désormais disponible à partir de 25 250 euros, soit une hausse de 1 200 euros. On rappelle qu’on pouvait la trouver au début de l’année à seulement 21 950 euros, soit 3 300 euros de moins.

De son côté, la Zoé a également été victime des hausses de tarifs. Son prix est passé de 33 700 euros à 35 100 euros au début du mois, soit une augmentation de 1 400 euros. Enfin, on peut également relever une hausse sur la compacte Mégane électrique, qui a pris 1 800 euros.

Bien que les prix des véhicules électriques augmentent régulièrement, la recharge à domicile est toujours plus avantageuse, mais la facture est amenée à augmenter au cours des prochains mois. Il est donc difficile pour certains conducteurs de passer à l’électrique. Pour encourager la transition, le gouvernement a annoncé une hausse du bonus écologique à 7000 euros lors du Mondial de l’Auto, mais tous les foyers français n’ont pas droit à la somme maximale offerte par l’État.