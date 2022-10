Voiture électrique : le bonus écologique augmenté à 7000 €, mais pas pour tout le monde

Alors que le Mondial de l’Auto ouvrira au public dès demain à Paris, le président Emmanuel Macron vient d’annoncer une bonne nouvelle concernant le bonus écologique accordé à l’achat de voitures électriques.

Alors que le bonus écologique, fixé à 6000 euros, devait initialement passer à 5000 euros le 1er juillet dernier, la Première ministre Élisabeth Borne avait finalement annoncé que le montant de 6000 euros maximum serait maintenu jusqu’à la fin de l’année 2023. Cependant, le gouvernement avait annoncé la fin de l’aide pour l’achat d’une hybride rechargeable.

On s’attendait donc à ce que l’achat d’une voiture électrique devienne de plus en plus compliqué pour les Français, puisque le montant de l’aide serait bientôt amené à baisser. Le président Emmanuel Macron s’est montré rassurant à ce sujet, et il a même déclaré que le bonus repartira finalement à la hausse pour certains Français.

Hausse du bonus écologique à 7000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique

Chez nos confrères Les Echos, le président de la République a annoncé que le bonus écologique sera de nouveau porté à 7000 euros pour les personnes les plus modestes. « Parce que nous voulons rendre la voiture électrique accessible à tous, nous allons même porter le bonus écologique de 6.000 à 7.000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes ».

Tous les Français ne pourront donc pas en profiter. Le président Emmanuel Macron n’a pas précisé quelles seraient les conditions de revenus nécessaires pour bénéficier de cette hausse de 1000 euros du montant du bonus écologique. On rappelle d’ailleurs que ce dernier est valable depuis la mi-août pour les véhicules électriques vendus à moins de 47 000 euros. Aucune Tesla n’est donc éligible à ce bonus, le constructeur américain ayant récemment fortement augmenté ses prix à cause de la situation géopolitique mondiale.

Parmi les autres mesures annoncées par le président, on peut citer l’extension du bouclier tarifaire aux bornes de recharge électriques à partir de janvier 2023. Il s’agit d’une bonne nouvelle, dans une période où il est de plus en plus compliqué de trouver une station-service avec de l’essence. Les Français pourront également compter sur un dispositif de leasing de voitures électriques à 100 euros par mois dès le deuxième semestre 2023.