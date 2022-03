Model 3 : Tesla augmente encore les prix, 10 000€ de plus en deux semaines

De nouveau, Tesla a revu le prix de sa Model 3 à la hausse. Durant la nuit, les versions Propulsion, Grande Autonomie et Performance ont toutes trois vu leur tarif grimper de 3000 €. Les Model Y, par ailleurs, ne sont également pas épargnées. Au total, les voitures du constructeur sont 10 000 € plus chères qu’il y a deux semaines.

Sale temps pour ceux qui veulent acheter une Tesla. Ces derniers jours, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées pour la Model 3. Tout d’abord, il y a eu une première hausse discrète de 1190 € au début du mois de mars. La semaine dernière, le gouvernement est venu enfoncer le clou. En effet, la voiture ne bénéficie plus du bonus écologique maximal de 6000 €, ce qui augmente encore de manière significative son prix.

Aujourd’hui, une nouvelle hausse s’affiche sur le site de Tesla. Durant la nuit, les Model 3 ont toutes eu droit à une réévaluation de 3000 euros. Ainsi, la version la plus abordable s’affiche désormais à 49 990 euros, soit plus de 10 000 euros de différence par rapport au prix en vigueur il y a seulement deux semaines. Pire encore, la Model 3 Propulsion n’est pas la seule concernée par cette hausse conséquente.

Le prix de la Tesla Model 3 augmente de 27 % en deux semaines

En effet, le modèle Grande Autonomie est aujourd’hui commercialisé à 58 990 euros, contre 55 990 euros il y a encore quelques heures. Même son de cloche du côté du Model Performance, qu’il faudra désormais acheter 62 990 euros. Hier encore, Tesla le vendait pour 59 990 euros. Ce dernier ne bénéficie donc plus du tout du bonus écologique. Si vous pensiez vous rabattre sur la Model Y, là encore nous avons une mauvaise nouvelle pour vous.

En effet, tout comme la Model 3, la version Grande Autonomie est aujourd’hui 3000 euros plus chère que la veille, faisant ainsi grimper son prix à 62 990 euros. Elle non plus n’a donc plus droit au bonus écologique. La version Performance, quant à elle, est commercialisée à 66 990 euros. Mauvais timing pour la voiture qui devrait effectuer ses premières livraisons dans les semaines à venir, alors que la Gigactory de Berlin est enfin opérationnelle.