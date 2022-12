Les voitures électriques se vendent mieux que les diesels, les Tesla sont au top

Plus de 20 000 voitures électriques ont été vendues en France en novembre 2022. Soit une augmentation mensuelle de 23,46 %. Les véhicules 100 % électriques représentent désormais 13 % des ventes de voitures neuves en France entre janvier et novembre 2022. Pour la troisième fois consécutive, les voitures électriques se vendent mieux que les véhicules diesel. Tesla est largement leader en France, plaçant deux modèles dans le Top 5 des ventes, suivies de Dacia avec la Spring, Renault avec la Megane E-Tech, et Peugeot avec la e-208 II.

AAA Data a publié l’édition de novembre 2022 de son baromètre des ventes de voitures neuves et d’occasion en France. Les chiffres confirment une bonne reprise du nombre de transactions. Après deux mois de progression entre 5 % et 6 %, la hausse atteint 10 % au mois de novembre. Soit 133 960 immatriculations. Ce qui parait être une belle performance compte tenu de l’inflation, des conditions d’approvisionnement et des incertitudes économiques qui pèsent sur 2023. Mais cela cache aussi une baisse de 9 % sur les 11 premiers mois de l’année cumulés.

Les voitures électriques se vendent mieux que les modèles diesel

Les voitures électriques profitent pleinement de la progression du marché global. En novembre 2022, ce sont 22 072 voitures qui ont été commercialisées. Et, naturellement, il s’agit uniquement de véhicules neufs. Cela représente une augmentation de 20 % en un mois et 23 % en un an. C’est une très forte progression qui montre l’engouement des Français pour ce type de motorisation, malgré la menace d’une hausse du prix de l’énergie. Naturellement, les fluctuations du prix des carburants et les différents malus sont liés à cette tendance.

Les Français optent donc de plus en plus pour les motorisations électriques. Elles représentent, sur les 11 premiers mois de 2022, 13 % du marché des voitures neuves. De fait, pour le troisième mois consécutif, les ventes de voitures électriques sont plus nombreuses que les voitures diesel. Avec ces 13 %, les voitures électriques sont encore loin d’être la première catégorie : les voitures essence et hybrides représentent 37 % et 28 % des ventes, respectivement. Les véhicules à énergie alternative atteignent 6 % de part de marché.

Tesla est à nouveau la première marque de voiture électrique en France

Parmi toutes les marques impliquées sur l’électrique, Tesla est celle qui tire le mieux son épingle du jeu sur un marché de plus en plus concurrentiel. La firme américaine place deux de ses voitures dans le Top 5 des modèles les plus vendus en novembre 2022. La première est la Tesla Model Y (avec 2891 unités vendues), en progression de 441 % en un mois et 350 % en un an. Le succès de cette voiture ne se dément pas depuis qu’elle est produite en Europe et que son prix a chuté. Grâce à cela, elle réussit à détrôner la Model 3 de quelques unités seulement.

Deuxième du classement, la Model 3 s’est vendue à 2809 exemplaires. Soit 124 % de mieux qu’en octobre 2022 et 87 % de plus qu’en novembre 2021. Loin derrière dans le Top 5, nous retrouvons ensuite la Spring de Dacia (1954 exemplaires), puis la Renault Megane E-Tech (1783 exemplaires) et la Peugeot e-208 II (1428 exemplaires). Tesla, Renault, Peugeot, Volkswagen, Dacia et M.G. sont les principaux vendeurs de voitures électriques en France. Aucune autre marque n’a vendu plus de 1000 voitures en novembre.