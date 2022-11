BMW vous conseille de garder votre voiture plutôt que d’en acheter une neuve ou d’occasion

Monika Dernai, responsable de l'équipe chargée du développement durable chez BMW, a déclaré en fin de semaine dernière qu'un moyen simple de réduire les déchets et l'impact des automobiles sur l'environnement consiste simplement à les faire durer plus longtemps.

Alors qu’on pourrait penser que BMW souhaite faire changer ses clients de véhicules le plus souvent possible, le constructeur automobile allemand recommande plutôt l’inverse. Le responsable du développement durable de BMW, Monika Dernai, a déclaré que garder ses véhicules plus longtemps au lieu de les remplacer tous les deux ans était la bonne solution.

« Nous devons vraiment penser à prolonger la vie des voitures ; ne pas avoir un marché de voitures d'occasion où vous vous vendez des voitures les uns aux autres, mais peut-être prendre une voiture et prolonger sa durée de vie », a déclaré Dernai à AutoExpress.

BMW conseille de ne pas changer sa voiture trop souvent

BMW pense que l'industrie automobile est en mesure de réduire les déchets en encourageant les clients à conserver leurs voitures existantes et à les mettre à jour régulièrement. Plutôt que d’acheter une nouvelle voiture, BMW recommande finalement plutôt de rafraîchir l’habitacle de votre véhicule. Évidemment, les pièces de rechange seraient vendues par BMW lui-même.

Dernai espère voir « de nouveaux ensembles de compétences sur le marché des pièces de rechange et concevoir des voitures de sorte que le siège puisse être retiré et qu'un nouveau siège puisse être installé – il s'agit alors d'une voiture d'occasion qui ressemble à une voiture neuve. Elle peut avoir le même propriétaire, qui n'achète alors pas de nouvelle voiture, mais nous avons toujours un modèle commercial en tant que BMW, et l'ensemble de la société en bénéficie ».

Heureusement pour ceux qui cherchent une nouvelle voiture allemande, BMW a récemment promis l’arrivée de véhicules électriques moins chers au cours des prochaines années. La plupart des prochaines voitures du fabricant allemand devraient être relativement durables, puisqu’elles profiteront d’Android Automotive. Le nouveau système d’exploitation leur permettra de recevoir plusieurs mises à jour au cours de leur vie.

Source : AutoExpress