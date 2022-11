Voiture : la recharge à domicile est avantageuse, mais la facture continuera d’augmenter

Une étude portant sur les habitudes des ménages en matière de consommation d’électricité nous révèle que même si les conducteurs de véhicules électriques gagnent à installer une borne de recharge à leur domicile, la facture finale reste salée.

ChargeGuru vend des solutions de recharge clé en main dans sept pays européens. Les bornes proposées ont des puissances allant de 2,2 kW à 22 kW. Selon l’entreprise, le type de borne le plus adapté à usage domestique est celle proposant une puissance de 7,4 kW. Elle permet de regagner 30 à 40 kilomètres d’autonomie par heure. C’est celle qu’a choisi 81 % des répondants. 11 % des foyers disposent d’une borne de 3,7 kW, qui ne restitue que l’équivalent de 15 km par heure.

À lire : Acheter une voiture électrique en leasing à 100 €/mois sera possible en 2023

Les besoins et les habitudes sont évidemment très différents d’un foyer à l’autre, mais la compagnie a pu tirer de grands enseignements de son étude. Tout d’abord, et en toute logique, l’installation d’une borne de recharge à domicile, fait augmenter la consommation électrique du foyer, et pas qu’un peu. Le pic de consommation quotidien du ménage bondit de 28 %, à 3,7 kW. On se rapproche doucement des 6 kVA, la puissance minimale des compteurs électriques français actuels, fixée à 6 kVA.

Une borne de recharge à domicile est économique, mais fait quand même augmenter la facture d'électricité

Un tiers des sondés recharge son véhicule entre 19h et minuit, et un autre tiers recharge entre minuit et six heures du matin. La grande majorité des gens ne branche son auto à la borne que deux à trois fois par semaine. Le constat reste le même quelles que soient les habitudes des uns et des autres : la facture électrique augmente de 21 %, et à la fin du mois ce sont des montants supplémentaires allant de 30 à 40 € qui viennent grever le budget familial.

À lire : Les voitures électriques bientôt privées de bornes de recharge pour économiser l’énergie ?

En ces temps de chasse au gaspi énergétique, les clients de ChargeGuru ont donc mis des mesures en place pour économiser le plus possible : installation d’un système de pilotage de la charge, recharge en heures creuses. Du côté de la consommation électrique totale de la maison, avant et après l’installation de la borne, l’étude observe une hausse moyenne de 21 %, de 16 kWh à 19,4 kWh. Logiquement, la facture d’électricité de la maison augmente de manière assez comparable. Avec une consommation moyenne de 51 kWh pour la recharge de son auto, la recharge à domicile coûte entre 30 et 40 € par mois, selon les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité. Même si Tesla a baissé les prix aux Superchargeurs et propose désormais des heures creuses, une recharge équivalente chez eux reviendrait à environ 31 €.