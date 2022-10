Renault présente la 4ever Trophy, la version 100% électrique de la mythique 4L

A l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris 2022, Renault a levé le voile sur le 4Ever Trophy, la version 100% électrique de sa mythique 4L. Ce concept-car nous permet de découvrir le design de la future 4L électrique qui sera lancée en 2025. Et bien, figurez-vous que la citadine va revenir sous la forme d'un petit SUV !

Comme vous le savez peut-être, pour inciter davantage les utilisateurs à passer à l'électrique, Renault a décidé de miser sur la nostalgie en revisitant certains de ses plus grands classiques. C'est pourquoi en janvier 2021 la marque au losange a annoncé le retour en motorisation électrique de la 4L, de la R5 et de la Super 5.

Début octobre 2022, Renault a vendu la mèche : le public va pouvoir découvrir cette nouvelle version de la mythique 4L lors du 89e Mondial de l'Auto de Paris 2022. Et justement, le salon vient tout juste d'ouvrir ses portes ce lundi 17 octobre 2022. Chose promise, chose due, le constructeur français a levé le voile sur le 4Ever Trophy, un concept-car qui rend hommage à la Renault 4L originale.

Renault dévoile la 4Ever Trophy, un avant-goût de la 4L électrique

“Trente ans après l'arrêt de sa production, Renault dévoile au Mondial de l'Auto 2022 à Paris une interprétation moderne et électrique de son iconique Renault 4 : 4Ever Trophy. Ce show-car en configuration de baroudeur léger célèbre les 25 ans du raid solidaire 4L Trophy. Il préfigure un futur SUV 100% électrique du segment B, qui sera commercialisé en 2025, et produit en France, à la Manufacture de Maubeuge, au sein du pôle Electricity”, précise la marque.

Et oui, vous avez bien lu, la Renault 4L 100% électrique à venir prendra la forme d'un petit SUV, autour des 4,15 mètres de longueur. D'après le dire du constructeur, le concept présenté lors du salon serait environ 95% comparable au modèle final destiné à la production. Néanmoins, les designers se se font plaisir pour donner une allure de voiture de rallye à ce show-car.

Etant pensé comme un clin d'oeil à la 4L Trophy utilisée lors du rallye-raid humanitaire éponyme, voilà pourquoi on retrouve sur la 4Ever Trophy une garde au sol surélevée, des roues imposantes de 19 pouces, une roue de secours logée sur la galerie de toit en carbone, ou encore une pelle et des plaques de désensablage sur le haut du hayon.

Un design quasiment finalisé pour le “SUV” 4L électrique

Bien entendu, vous ne retrouverez pas ces accessoires sur la version finale comme l'a expliqué Gilles Vidal, designer de Renault, à nos confrères d'Automobile Propre. En revanche, il faut considérer que la forme générale, avec ce capot plat, l'arrière en angle droit, ou encore la 3e vitre latérale en trapèze, feront partie intégrante du design définitif.

Comme dit plus haut, la Renault 4L électrique sera fabriquée sur le site de Maubeuge. Elle sera donc conçue à 100% en France, en conformité avec la volonté de Renault de concentrer la production de ses voitures électriques dans l'Hexagone avec le pôle Electricity.

Tout comme la future R5, la nouvelle 4L reposera sur la plateforme CMF-BEV, qui exploite 50% des composants de la plateforme CFM-B utilisée sur les véhicules thermiques de la marque. Le but est affiché : réduire les coûts en utilisant les mêmes pièces sur les plateformes électriques et thermiques. De ce que l'on a vu, le concept embarque un moteur de 100 kW et une batterie d'une capacité de 42 kW.

Malheureusement, pour le reste des détails techniques sur sa motorisation, sa recharge, ses différents équipements, ses versions proposées ou encore son prix, il faudra attendre un bon moment. Logique, la voiture n'est pas attendue avant 2025.