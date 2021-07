La Renault 5 EV 100% électrique sera lancée en 2024

Renault va lancer ne nouvelle voiture 100% électrique abordable en 2024, il s’agit d’une nouvelle version de sa mythique R5. Elle promet d’apporter l’électrique au plus grand nombre et jusqu'à 400 kilomètres d'autonomie.

Les plus anciens se rappellent forcément de la Renault 5, petite voiture ultra populaire il y a quelques décennies notamment grâce à son tarif très abordable. Elle va faire son grand retour dans quelques temps dans une version 100% électrique. Renault détaille sa stratégie en ce qui concerne son futur produit qui a toutes les chances d’attirer les foules.

Renault veut épouser totalement le marché de l’électrique dans les prochaines années en lançant dix véhicules de ce type à l’horizon 2025. La R5 EV en fait partie et devrait arriver sur les routes en 2024. La marque indique qu’elle sera équipée d’un nouveau moteur électrique qui coûte un tiers de moins à produire que celui de la Zoé. La R5 devrait donc afficher un prix abordable (la Zoé est à 30 000 euros, on peut donc miser sur 20 000 euros), ce qui devrait être un atout de poids.

La Renault 5 aura une autonomie de 400 kilomètres

La Renault 5 EV devrait proposer une autonomie jusqu’à 400 kilomètres ainsi que toutes les qualités des premiers modèles, à savoir prix abordable mais surtout maniabilité. Un véhicule résolument urbain conçu pour démocratiser l’électrique le plus possible sur les routes françaises et européennes.

Curieusement, ce n’est pas la première Renault 5 électrique produite. En effet, un tel modèle avait été conçu en 1972 en partenariat avec EDF. Une expérimentation qui n’a été produite qu’à très peu d’exemplaires, mais la R5 EV reprend aujourd’hui le flambeau. La R5 avait à la base été fabriquée entre 1972 et 1984. Elle a ensuite été remplacée par la Clio, mais ce véhicule mythique a marqué toute une génération. Il n’est donc pas étonnant de voir la marque au losange tenter le revival avec ce modèle électrique.

L’électrique sera le grand enjeu de demain. On rappelle qu’en 2040, tout véhicule thermique neuf sera interdit à la vente. Les différents constructeurs ne vont pas attendre cette date fatidique pour s’y mettre et la question est maintenant de proposer des produits abordables. Tout le monde n’a pas les moyens de s’acheter une berline Tesla à 40 000 euros.

Source : Techradar