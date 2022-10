Renault lance la Mobilize Duo, l’anti Citroën Ami avec 140 km d’autonomie

Renault présente ce lundi 10 octobre 2022 la Mobilize Duo, un nouveau quadricycle électrique pensé pour succéder à la Twizy. Disponible en plusieurs versions et doté d'une autonomie de 140 km, ce véhicule est amené à concurrencer la Citroën Ami sur le terrain des voitures sans permis.

Avec la Citroën Ami, la marque aux chevrons a frappé fort sur le marché des voitures sans permis. Malgré des performances limitées avec une vitesse maximale de 45 km/h et 70 km d'autonomie, la petite citadine électrique a rapidement trouvé preneur, en témoignent les 20 000 ventes dépassées en avril 2022.

Néanmoins, la domination de l'Ami sur ce secteur particulier pourrait bien être mise à mal par une nouvelle concurrente : la Renault Mobilize Duo. Ce lundi 10 octobre 2022, en plus de la présentation de son propre réseau de stations de recharge, la marque au losange a levé le voile sur celle qui doit remplacer la Twizy.

Renault présente la Mobilize Duo, l'anti Citroën Ami

La Mobilize Duo, conçue par la filiale éponyme de Renault dédiée à la mobilité urbaine, affiche des dimensions ultra compactes avec 2,43 mètres de long et 1,30 mètre de large. On retrouve sans surprise le style caractéristique de la Twizy, avec ses deux places en tandem et cette forme d'oeuf sur roues.

Toutefois, le design se veut plus fonctionnel que par le passé, avec ses boucliers proéminents pour protéger des chocs à l'avant. Les panneaux de carrosserie sont en plastique non peints, et il est possible de personnaliser la Mobilize Duo avec des stickers. Renault précise par ailleurs que la Mobilize Duo se compose à 50% de matériaux recyclés.

A l'intérieur, le confort se veut moins spartiate que dans la Twizy. Premièrement et c'est un changement de taille, l'habitacle est totalement fermé et étanche ! On retrouve ensuite des sièges rembourrés (au minimum), un airbag pour le conducteur, et des emplacements pour des valises cabine de chaque côté du siège conducteur (notez qu'il n'y pas de coffre). A l'arrière, il y a suffisamment de place pour un passager d'1,80 m maximum. Sur le tableau de bord, Mobilize a intégré un combiné numérique, un port USB Type-C et un support pour smartphone.

Une belle autonomie de 140 km promise par Renault

Et sous le capot ? Pour l'instant, le constructeur n'a donné ni la puissance ni le couple. Néanmoins, on sait que la Mobilize Duo sera lancée en deux versions :

un modèle affichant une vitesse max. de 45 km/h accessible sans permis (dès 14 ans)

un modèle affichant une vitesse max. de 80 km/h nécessitant la détention du permis B

D'après Renault, les deux versions disposent d'une belle autonomie de 140 km, ce qui est largement supérieur à ce que proposent la Twizy (120 km) et la Citroën Ami bien entendu et ses 70 km. Attention toutefois, on ne connait pas encore la capacité de batterie ni le temps de recharge précis.

Sur ce point, on sait néanmoins que la Mobilize Duo proposera de la recharge domestique et via un câble Type 2 adapté pour les bornes publiques. On se doute que Renault dévoilera ces informations manquantes plus tard, la Mobilize Duo n'étant pas attendue avant la fin 2023. Concernant la partie finance, le véhicule sera uniquement disponible en abonnement flexible, à partir de 3 mois pour les particuliers. L'opération se fera en quelques clics d'après le constructeur.

Concluons cette présentation en abordant le Bento, une version de la Mobilize Duo dédiée aux professionnels. Ici, la place à l'arrière est supprimée au profit d'un coffre de 700 litres. Le Mobilize Bento fera ses débuts en 2024.