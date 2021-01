Renault 4L : la célèbre voiture des années 60 de retour en version 100 % électrique ?

Renault travaillerait sur de nouveaux véhicules électriques inspirés de ses modèles les plus célèbres des années 60 à 90. La Renault 4L ferait partie du lot, ainsi que la R5 et la Super 5. La version électrique de la 4L pourrait s’appuyer sur le concept Renault e-Plein Air. La marque Alpine serait également concernée avec trois modèles électriques.

L’année 2020 a été une mauvaise année pour le secteur automobile français. Le confinement. Les retards de production. Les ventes en berne. Et ce malgré un plan de relance économique (prime à la conversion, bonus écologique) qui a connu un certain succès, mais qui ne profitait qu’aux véhicules propres. Emmanuel Macron justifiait cette décision en expliquant qu’il s’agit d’un plan à long terme vers une automobile moins polluante, domaine dans lequel le président souhaite que la France soit prépondérante.

Renault a peut-être été davantage touchée par la crise de 2020 que PSA. Mais la marque au losange compte se redresser en s’appuyant sur les réglementations européennes et l’engouement pour l’électrique. Elle propose aujourd’hui trois véhicules électriques : la célèbre Zoe, la Twingo Electric et la petite Twizy. Mais d’autres devraient rapidement les rejoindre à en croire une information publiée par l’agence Reuters.

Faire du neuf avec du vieux

Selon l’agence de presse, la stratégie électrique de Luca de Meo, nouveau patron de Renault, se baserait sur la nostalgie et l’histoire de la marque, en développant plusieurs véhicules fortement inspirés des modèles les plus populaires sortis entre les années 60 et les années 90. Trois voitures ont notamment été citées : la 4L, la R5 et la Super 5. La 4L pourrait être la première à être officialisée. Et elle pourrait s’appuyer sur le concept 4L e-Plein Air qui illustre cet article et qui a été dévoilé par Renault en 2019. e-Plein Air est un concept fortement nostalgique, puisqu'il est basé sur la Renault Plein Air de 1969 !

Les autres marques de Renault ne seraient pas en reste, puisque la marque sportive Alpine devrait elle aussi se lancer dans l’électrique. Pas moins de trois modèles seraient déjà en développement. L’électrique sportif a connu un essor en 2020, grâce à Porsche Taycan, dont la version Turbo S est la voiture électrique la plus puissante du marché. N'oublions pas non plus Dacia qui devrait présenter sa voiture 100 % électrique et abordable dès 2021.

Source : Reuters