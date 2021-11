Renault : la mythique 4L prend son envol pour ses 60 ans

Renault a enfin dévoilé sa concept car célébrant les 60 ans de la 4L. Si l’on se doutait qu’elle serait 100 % électrique, on s’attendait moins à ce que le constructeur l’équipe de 4 rotors lui permettant de prendre les airs. Il ne s’agit bien sûr là que d’un prototype, la véritable réédition roulera bien sur nos routes d’ici 2025.

Il y a quelques jours, Renault a annoncé que la 4L reviendra bientôt sur le devant de la scène à l’occasion de ses 60 ans. Dans la vidéo de teasing, on apercevait d’étranges hélices, laissant croire à une potentielle voiture volante. L’hypothèse est désormais confirmée, alors que le constructeur lève le voile sur le concept développé en partenariat avec la TheArsenale.

Si l’on oublie les quatre rotors qui l’entourent, cette 4L nouvelle génération reprend les traits emblématiques qui ont fait sa renommée dans les années 1960. À ceci près qu’elle peut décoller dans les airs à la verticale, grâce à ses immenses hélices sur les côtés. Pour se déplacer, la partie supérieure s’incline vers l’avant afin d’optimiser sa prise d’air.

Renault présente sa 4L volante 100 % électrique

Baptisée Air4, cette nouvelle 4L est entièrement électrique. Ses batteries lithium en polymère lui permettent de voler jusqu’à une vitesse de 94 km/h, à une altitude pouvant attendre les 700 m. En revanche, il y a peu de chances que vous ayez l’occasion de la conduire dans les prochains jours. Ce concept est uniquement destiné à une présentation dans l’Atelier Renault des Champs Élysées, à Paris, à partir de ce 29 novembre et jusqu’à la fin de l’année. Elle sera ensuite exposée à travers le monde, notamment aux États-Unis dans les villes de New et Miami, avant de finir sa route à Macau, en Chine.

Qu’à cela ne tienne, le constructeur a également prévu un modèle s’adaptant un peu mieux à une utilisation au quotidien. Il y a quelques mois, ce dernier a annoncé l’arrivée d’une version 100 % électrique de la 4L, qui devrait être commercialisée aux alentours de 2025. D’ici, les conducteurs auront droit à une voiture électrique, la Renault 5 EV, qui sera disponible à l’horizon 2024.