Renault 4L : après la R5, la voiture mythique revient en version 100% électrique

Renault vient d'annoncer le lancement prochain d'une refonte 100% électrique de la mythique 4L. Répondant au nom de code 4ever, ce nouveau modèle fera ses débuts aux côtés de la version électrique de la R5, elle aussi en préparation.

Si Renault avait d'ores et déjà confirmé le lancement prochain d'une nouvelle R5 en motorisation électrique, le constructeur était resté muet concernant la refonte de la 4L. De nombreuses rumeurs circulaient à son sujet, mais il n'y avait aucune information officielle à se mettre sous la dent. C'est désormais le cas ! En effet, la marque au losange vient de détailler ce mercredi 30 juin sa stratégie concernant l'électrique.

Luca de Meo, actuel PDG de l'entreprise, en a donc profité pour confirmer le lancement d'une 4L revisitée et 100% électrique. Répondant au nom de code 4ever (pour toujours dans la langue de Molière), cette réédition aura la lourde tâche de donner une seconde vie à ce véhicule mythique du constructeur, écoulé à plus de 8 millions d'unités entre 1960 et 1992, date de l'arrêt de sa production.

La Renault 4L passe à l'électrique dès 2025 !

Pour célébrer son soixantième anniversaire, la Renault 4L va donc revenir dans une version néo-rétro 100% électrique, à l'image de ce que compte proposer la marque avec la R5. D'après les précisions du patron de l'entreprise française, cette nouvelle 4L reposera sur la même plateforme que celle utilisée sur la R5, c'est-à-dire la CMF-BEV. Grâce à elle, la marque sera en mesure de réduire les coûts de fabrication de 33%, par rapport à ceux de la Zoé.

“Nous promettons jusqu'à 400 km en WLTP, sans compromis sur le design, l'acoustique et le comportement de dynamique”, a assuré Luca De Meo. Bien entendu, le constructeur a gardé sous silence de nombreuses caractéristiques du véhicule. Il faudra attendre la présentation d'un éventuel concept-car en 2021 pour en apprendre plus sur la bête.

Et ne comptez pas voir les modèles de série de si tôt, Renault ayant déjà confirmé qu'ils ne seront disponibles en concession qu'en 2024 ou 2025 selon l'avancée du projet. Si vous voulez avoir un aperçu de cette nouvelle 4L, on vous conseille de jeter un coup d’œil sur le compte Instagram ablueprintincident, qui abrite de nombreux concepts 3D de la future citadine électrique. Attention, rien de tout ça n'est officiel, mais c'est l'occasion d'imager à quoi pourrait ressembler cette nouvelle 4L.

Source : BFM