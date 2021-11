Mercedes-Benz : sa première voiture électrique avec plus de 1000 km d’autonomie arrive le 3 janvier

Mercedes-Benz a annoncé que son concept-car Vision EQXX sera présenté pour la première fois le 3 janvier 2022. Il ne s’agit pas de n’importe quelle voiture électrique, puisqu’elle serait capable de franchir la barre des 1000 km d’autonomie.

L’autonomie est probablement le critère le plus important au moment d’acheter une nouvelle voiture électrique. Mercedes-Benz veut en faire un critère secondaire, grâce à l’arrivée imminente de sa première voiture offrant plus de 1000 km d’autonomie en conditions réelles, la Vision EQXX. Mercedes-Benz avait déjà évoqué l’arrivée de la Vision EQXX au cours de l’été, mais nous savons désormais que le concept-car arrivera le 3 janvier prochain.

“Comme vous le savez peut-être, nous nous efforçons depuis un certain temps déjà de traduire en une voiture notre ambition stratégique, à savoir être le leader de la conduite électrique. Aujourd'hui, la Vision EQXX est en passe de devenir le véhicule électrique le plus efficace que nous ayons jamais construit, avec une autonomie en conditions réelles de plus de 1 000 km. Et je suis extrêmement heureux qu'elle soit dévoilée au public très prochainement, le 3 janvier 2022 », a annoncé Markus Schäfer, directeur de la recherche du groupe Daimler et de Mercedes-Benz Cars.

Que sait-on de la Mercedes-Benz vision EQXX ?

Pour l’instant, nous ne savons pas grand-chose de l’EQXX. Mercedes avait évoqué une efficacité énergétique améliorée de 6 miles / kWh, la voiture devrait donc être équipée d’une batterie d’un peu plus de 100 kWh pour atteindre une autonomie de 1000 km.

Mercedes-Benz ne sera pas le premier constructeur à dévoiler une voiture électrique capable de parcourir plus de 1000 km sur une seule charge. En effet, le constructeur chinois NIO avait déjà annoncé des performances similaires pour son ET7. L’autonomie de l’EQXX s’annonce également supérieure à celle de la Lucid Air, qui permet tout de même d’atteindre les 837 km de portée. Aucune Tesla n’arrive non plus à la cheville de la voiture de Mercedes, puisque la Tesla Model S la plus autonome ne peut parcourir que 652 km sur une seule charge.

En plus de son autonomie impressionnante, on imagine que le concept-car utilisera également des haut-parleurs compatibles avec le Dolby Atmos, comme ce sera aussi le cas de la Mercedes-Benz Classe S 2022. On devrait aussi retrouver une nouvelle version de l’Hyperscreen, l’écran de contrôle gigantesque de 56 pouces de la Mercedes-Benz EQS. Le concept-car devrait arriver le 3 janvier prochain, puis être commercialisé au cours des prochaines années.

Source : Electrek