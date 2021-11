Model S Plaid : Tesla propose une option hors de prix à 18 000 € !

Les futurs acheteurs d'une Tesla Model S Plaid pourront bientôt opter pour un tout nouveau kit de freinage haute performance en carbone-céramique. Néanmoins, le prix risquera de dissuader de nombreux clients. En effet, ce kit sera proposé aux alentours des 18 000 € !

En juin 2021, Tesla a présenté officiellement la Model S Plaid, une version musclée de la Model S classique : triple moteur électrique pour une puissance de 1020 chevaux, une vitesse de pointe de 320 km/h, 0 à 100 km/h en seulement 2 secondes, une autonomie de 620 kilomètres, la Model S Plaid performe sur le papier. Et sur l'asphalte également, comme en témoignent les records de vitesse qu'elles s'appliquent à faire tomber.

En septembre 2021, la Model S Plaid enregistre un nouveau record de vitesse sur le circuit allemand de Nürburgring. Il aura fallu seulement 7 minutes et 30,909 secondes au bolide de Tesla pour parcourir les 20,6 km nécessaires pour boucler un tour. Et plus récemment, la Model S Plaid a montré qu'elle pouvait rivaliser avec les voitures thermiques les plus puissantes comme la BMW M5 CS sur le circuit de Willow Springs.

Vous l'aurez compris, la Model S Plaid est faite pour les circuits, et justement Tesla compte proposer prochainement une nouvelle option pour les pistards. Comme le dévoilent nos confrères du site Automobile Propre, le constructeur californien va lancer un kit de freinage en carbone-céramique pour la Model S Plaid.

Les freins en carbone de la Model S Plaid ne sont pas donnés

Disponible dans la boutique officielle US de Tesla dès la mi-2022, ce kit se composera de deux paires de disques en carbone de 410 mm, d'étriers à 6 et 4 pistons, de plaquettes performances et d'un liquide de frein adapté. Précisons que ce kit sera uniquement compatible avec les Model S Plaid équipées des jantes Arachnid 21″.

D'après les dires de Tesla, le système en carbone-céramique offre une résistance à l'échauffement et à l'usure bien plus importante qu'un système de freins classique. En outre, il est aussi bien plus léger et réduit par extension le poids du véhicule. En revanche, il faudra venir courir sur circuit tous les week-end si vous voulez rentabiliser l'achat de ce kit. En effet, Tesla ne s'est pas montrée timide sur les tarifs, puisqu'elle propose son dispositif en carbone-céramique à 20 000 dollars, soit près de 17 800 € ! Il s'agit du prix d'une Dacia Spring (bonus écologique non compris) soit dit en passant.

Source : Automobile Propre