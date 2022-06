Renault fête les 50 ans de la R5 avec un lecteur cassette à l’ancienne

En 2022, Renault fête les 50 ans de l'une de ses voitures emblématiques : la Renault R5. Alors qu'une version électrique est prévue en 2023, la marque aux chevrons veut célébrer cet anniversaire comme il se doit. Pour ce faire, le constructeur s'est associé avec la start-up We Are Rewind pour lancer un lecteur de cassette aux couleurs du prototype.

Comme de nombreux constructeurs, Renault a pris des engagements pour électrifier totalement sa gamme le plus rapidement possible. La marque aux chevrons vise notamment le 100 % électrique d'ici 2030 en France. Dacia suivra ensuite.

En parallèle du passage à l'électrique des récents modèles thermiques du constructeur, Renault veut donner une seconde jeunesse à certaines voitures emblématiques de son histoire. Ce sera notamment le cas de la R5. En effet, une version électrique est attendue pour l'année 2023. D'après les premières informations dispensées par l'entreprise, cette R5 EV affichera une autonomie de 400 km et elle devrait être vendue à un prix abordable, aux alentours des 20 000 euros. Cela reste à confirmer bien entendu.

En attendant d'avoir plus de renseignements sur la R5 EV, Renault est bien déterminée à fêter comme il se doit les 50 ans de la R5 en 2022. Pour l'occasion, le constructeur français a décidé de s'allier avec la start-up We Are Rewind pour lancer un produit inédit : le PlayerR5.

A lire également : Renault 4L – après la R5, la voiture mythique revient en version 100% électrique

Le PlayerR5, un lecteur cassette Bluetooth aux couleurs de la R5

Derrière ce sobriquet se cache un lecteur cassette portable rétrofité aux couleurs du modèle emblématique de Renault. “Avec son nouveau design inspiré de Renault 5 Prototype, PlayerR5 arbore une carrosserie métallique jaune, avec un côté rayé rappelant les parce-chocs et une vitre teintée rouge faisant penser aux feux arrières”, explique Renault.

Ce baladeur résolument rétro est compatible Bluetooth pour l'écoute via des casques et écouteurs sans fil, tandis qu'il embarque également un micro intégré. Il est également fourni avec une cassette vierge et un crayon de papier “pour rembobine en cas de dérapage – comme au bon vieux temps” selon Renault.

Le PlayerR5 a été présenté officiellement lors de la Fête de la Musique ce 21 juin 2022, et il a fait l'objet d'une campagne marketing intense via plusieurs influenceurs sur TikTok notamment. Désormais, il est disponible en précommande sur le site TheOriginals Store de Renault, au prix de 189 €. Les premières expéditions débuteront à partir du 12 août. Avis aux collectionneurs et aux fans inconditionnels de la R5.