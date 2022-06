Tesla : le réseau Superchargeur compte maintenant 9000 bornes en Europe

Tesla profite du début de la période estivale et des départs en vacances pour annoncer avoir dépassé le cap des 800 stations Superchargeur en Europe. Au total, ce sont près de 9000 bornes Superchargeurs qui sont accessibles sur le Vieux continent.

Alors que Tesla doit composer avec d'autres problèmes sur ses Tesla Model Y, le constructeur automobile essaie cette fois-ci de donner le change avec une bonne nouvelle. En effet, la marque américaine annonce ce jeudi 30 juin 2022 avoir passé le cap des 800 stations Superchargeurs installées en Europe.

Au total, les utilisateurs du Vieux continent peuvent recharger leur véhicule via les 9000 bornes Superchargeur à leur disposition, dans plus de 30 pays européens. Cocorico d'ailleurs, puisque la dernière station à avoir vu le jour se situe à Avignon, dans la zone commerciale du multiplex Pathé Cap Sud. Elle offre 28 points de charge, “en ligne avec notre stratégie visant à ouvrir de plus grands sites pour couvrir les besoins de la flotte toujours plus grande de Tesla circulant sur les routes européennes”.

La 800e station Superchargeur européenne ouvre à Avignon

Cette station Superchargeur s'inscrit parfaitement dans la philosophie de Tesla, qui consiste à proposer des restaurants, des cinémas et des boutiques à proximité. Le but étant que les conducteurs s'occupent pendant la recharge de leur véhicule. D'ailleurs, Tesla compte construire des stations Superchargeur équipées d'un restaurant et d'un cinéma en plein air, comme le laissaient entendre les derniers brevets déposées par la compagnie.

Comme le rappelle Tesla dans son communiqué, le développement du réseau Superchargeur en France a connu une expansion particulièrement rapide. En un an seulement, les capacités du réseau hexagonal ont augmenté de 50 %. Sur le seul mois de juin 2022, 11 nouvelle stations ont ouvert leurs portes en France, à Avignon, à Blagnac, à Brest, à Châttellerault, à Metz Sud, à Montpellier, Neuville en Ferrain, Poitiers Sud, Saint Julien en Genevois, Saint Quentin et Tournus.

Au niveau global, le réseau Superchargeurs de Tesla comprend actuellement 35 000 points de recharge répartis dans plus de 3500 stations. En moyenne, les utilisateurs peuvent profiter de 11 bornes par station. En parallèle, Tesla compte poursuivre l'ouverture des stations Superchargeurs aux véhicules électriques concurrents dans davantage de pays. Pour l'instant, ce programme est accessible dans 13 pays, y compris la France depuis le 31 janvier 2022.