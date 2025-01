Le Redmi Note 14 est déjà en promo sur Amazon, mais il va falloir faire vite

Le Redmi Note 14 est officiellement disponible en France depuis le 15 janvier 2025. Et pour son lancement, Amazon le propose déjà moins cher, mais il va falloir faire vite.

Présenté en chine depuis quelques semaines, le Redmi Note 14 et ses déclinaisons Pro sont désormais disponibles en France. Ils succèdent à la série 13 dont les différentes versions ont comme d'habitude a figuré parmi les stars du segment de l'entrée de gamme et du milieu de gamme l'année dernière.

Le prix du Redmi Note 14 évolue très légèrement par rapport au modèle précédent. Le smartphone est proposé à partir de 203 € pour le modèle 4G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. C'est 3 € de plus que le modèle précédent. La version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage quant à elle est proposée au prix conseillé de 233 €.

Encore une fois, c'est 3 euros de plus que le Note 13 en version 4G à sa sortie il y a un an. La bonne nouvelle, c'est que pour sa sortie en France, Amazon propose une réduction de 30 € sur cette déclinaison précise (8/128 Go).

Redmi Note 13 4G et 5G : moins cher au lancement, mais pas pour longtemps

Si vous l'achetez maintenant, le Redmi Note 13 4G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage vous reviendra ainsi à 203 € au lieu de 233 €. C'est un rapport qualité prix encore plus intéressant pour le smartphone Xiaomi. Et si vous préférez la version 5G, elle est aussi en promotion, mais sur le site de la Fnac cette fois-ci.

Là aussi, la réduction est de 30 €. Le Redmi Note 13 5G (8/256 Go) est ainsi à 272 € au lieu de 302 €. Le prix affiché est certes de 301,99 €, mais la réduction s'applique automatiquement une fois le produit ajouté au panier.

Voilà pour les offres en cours sur les nouveaux Redmi Note 14 et Note 14 5G. Abordons brièvement les caractéristiques pour finir. Le design évolue un peu sur la version de base en 4G. À l'arrière, le bloc photo rebondit légèrement à l'arrière, à la manière des iPhone. Sur le Note 13 4G, Xiaomi avant adopté un design plat, sans protubérance.

Sous le capot, on retrouve le processeur MediaTek Helio G99-Ultra (6 nm) pour la version 4G et Dimensity 7025-Ultra (6 nm) toujours signé MediaTek. C'est la différence la plus notable entre les deux smartphones, en dehors de la génération du réseau internet. Il y en a quelques petites autres, mais qui ne changent pas radicalement l'expérience.