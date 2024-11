À moins de 215 €, le Redmi Note 13 Pro 5G connaît une énorme baisse de prix chez AliExPress

À quelques jours du Singles Day, AliExpress lance déjà les hostilités avec quelques offres intéressantes. Le Redmi Note 13 Pro 5G est notamment à moins de 215 € dans sa version avec 5G de RAM et 128 Go de stockage.

Alors qu'il a été lancé cette année à 399 €, le Redmi Note 13 Pro 5G voit son prix baisser considérablement chez AliExpress. Il est affiché à 228,85 € à la base, ce qui représente déjà un excellent tarif, mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 15 € en appliquant le code promo FRCD15.

Le smartphone passe ainsi au prix de 213,85 €. C'est un tarif jamais vu sur le smartphone milieu de gamme de Xiaomi dans sa version 5G. Notez que l'offre porte sur la version internationale du smartphone et qui fonctionne donc parfaitement en France. Le produit est par ailleurs expédié depuis l'entrepôt français d'AliExpress dans un délai de 2 à 5 jours ouvrés.

Un prix super agressif sur le Redmi Note 13 Pro 5G

Notez que le Redmi Note 13 Pro 5G dispose de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne et s'appuie sur la puce Snapdragon 7s Gen 2. Ce combo permet de profiter d'une expérience fluide dans tous les cas d'usage du quotidien.

Le Redmi Note 13 Pro dispose également d'un bel écran AMOLED de 6,67 pouces (2712 x 1220 pixels) avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Sa batterie de 5 100 mAh offre une autonomie confortable. Et grâce à la charge rapide turbo 67 W, le smartphone se charge intégralement en moins de 45 minutes.

Pour la partie photo, le Redmi Note 13 Pro dispose d'un capteur principal de 200 MP, d'une caméra ultra grand-angle de 8 MP et d'un objectif macro de 2 MP pour les prises rapprochées. Les selfies sont assurés par et une caméra frontale de 16 MP.