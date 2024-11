169 €, c’est le prix du Redmi Note 12 Pro 4G sur Amazon

Si vous cherchez un smartphone pas cher en ce mois de Black Friday, voici une offre intéressante qui porte sur le Redmi Note 12 Pro 4G. Le smartphone Xiaomi vient tout juste de passer sous la barre des 170 € au lieu de 299 € habituellement sur Amazon.

Il n'est certes plus tout jeune, mais ce smartphone de l'année dernière reste dans la course en 2024 pour son rapport qualité-prix intéressant. Alors que son prix était de 299 € sur Amazon il y a encore quelques heures, le Redmi note 12 Pro s'affiche en ce moment à seulement 169,99 €. Il est donc quasiment à moitié prix.

Nous relayions ces dernières heures une offre qui permet d'acquérir le Redmi Note 13 Pro 5G à moins de 215 € chez AliExpress. Mais si vous pouvez vous contenter de son prédécesseur en version 4G, il est ici encore moins cher sur Amazon. Ce prix est valable sur les coloris blanc et bleu.

À cheval entre l'entrée de gamme et le milieu de gamme, le Redmi Note 12 Pro était l'un des best-sellers de Xiaomi l'année dernière.

Redmi Note 12 Pro : un équilibre malgré son tout petit prix

Ce n'est pas le plus puissant des smartphones, mais grâce au SoC Snapdragon 732G et ses 6 Go de RAM, le Redmi Note 12 Pro offre des performances très correctes pour les usages les plus courants du quotidien. C'est le parfait smartphone d'entrée de gamme qui conviendra à ceux qui ont un budget de moins de 200 €.

Pour ce prix, le Redmi Note 12 Pro dispose d'un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec un pic de luminosité confortable à 1100 nits. La partie photo se compose de quatre capteurs : un module principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 8MP ainsi qu'un macro et un ToF de 2 MP chacun.

Enfin, le Redmi Note 12 Pro dispose d'une batterie de 5000 mAh et est compatible avec une charge rapide de 67W, ce que beaucoup de smartphones haut de gamme n'ont pas en 2024.