Le Redmi Note 14 Pro+ est à moitié prix : difficile à battre à ce tarif !

Avec un prix divisé par deux, le Redmi Note 14 Pro+ profite d’une superbe promo en ce moment. Le smartphone est sous la barre des 250 € : difficile de trouver mieux à ce tarif.

Lancé en début d’année, le Redmi Note 14 Pro+ 5G est un excellent smartphone milieu de gamme. C’est le modèle le plus performant des Redmi Note de 2025. Elle offre une expérience solide pour un prix conseillé de 473 €, mais il est souvent possible de l’acheter moins cher en promotion.

Rarement le Redmi Note 14 Pro+ s’est toutefois retrouvé à moins de 250 €. C’est en effet l’offre que propose en ce moment AliExpress. Le smartphone passe à seulement 244 € au lieu de 473 €.

Notez qu’il est affiché à 268 €, mais grâce au code promo FRFF24, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 24 € pour une réduction totale de 48%. Le smartphone est livré gratuitement en 3 à 7 jours. Cette offre concerne la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si vous préférez celle avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, elle vous coûtera 50 € de plus.

Redmi Note 14 Pro+ : un rapport qualité-prix imbattable

Le Remi Note 14 Pro+ est un smartphone milieu de gamme équipé de la puce Snapdragon 7s Gen 3 qui offre des performances confortables pour n’importe quel usage. La qualité de l’expérience proposée repose également sur un bel écran AMOLED de 6,67″ (2712 x 1220 px), avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Vous profitez ainsi d’une bonne fluidité, notamment pour les jeux vidéo.

La partie photo quant à elle s’appuie sur 3 capteurs à l'arrière : 200 MP (grand angle), 8 MP (ultra grand angle) et un capteur macro de 2 MP pour les prises rapprochées. Dans l’ensemble, le Redmi Note 14 Pro+ prend de belles photos comme nous avons pu le confirmer lors de notre test.

Le smartphone dispose d'une batterie de 5100 mAh compatible avec une charge rapide de 120W. Comptez une quarantaine de minutes pour le charger intégralement.