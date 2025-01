Redmi Note 14, 14 Pro et 14 Pro+ : voici où acheter les smartphones de Xiaomi au meilleur prix  

Xiaomi a su se construire une place de choix dans le monde des smartphones en proposant des modèles équilibrés à un prix défiant toute concurrence. La famille des Redmi Note s’agrandit avec les nouveaux Redmi Note 14, 14 Pro et 14 Pro+. Voici où les acheter au meilleur prix.

Ce début d’année 2025 marque l’arrivée des successeurs des Redmi Note 13. Avec les Redmi Note 14, Xiaomi ne déroge pas à la règle. Ne vous fiez pas à leur petit prix pour juger les Redmi Note 14, 14 Pro, 14 Pro+ et leurs versions 5G car ce sont des smartphones puissants de milieu de gamme. Le Redmi Note 14 est disponible à partir de 203 € mais avec les différentes offres, vous pouvez le trouver à un meilleur prix. Découvrez dans ce guide où vous pouvez les acheter au meilleur prix.

💰Où acheter les Redmi Note 14 et 14 5G au meilleur prix ?

Le modèle le moins cher est le Redmi Note 14 qui est disponible en deux versions, à savoir 4G et 5G. Il est actuellement proposé à partir de 203 € pour celui avec 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go.

Redmi Note 14 (256 Go) 199.9€ Voir 230.49€ Voir 249.9€ Voir 249.99€ Voir 251.98€ Voir 251.99€ Voir 252€ Voir 253€ Voir Plus d'offres Redmi Note 14 5G (256 Go) 270.73€ Voir 283.49€ Voir 285.86€ Voir 299€ Voir 299.9€ Voir 301.99€ Voir 301.99€ Voir 302€ Voir 302€ Voir 303€ Voir Plus d'offres

Les Redmi Note 14 et 14 5G sont des smartphones polyvalents au rapport qualité-prix imbattable. Ils sont dotés d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces qui profite d’une résolution de 2400 x 1080 px et d’un taux de rafraîchissement capable d’aller jusqu’à 120 Hz. C’est donc une dalle qui vous permettra d’apprécier vos contenus de manière fluide.

Les Redmi Note 14, disponible en 6 Go de RAM + 128 Go, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM + 256 Go de stockage, embarque un processeur Helio G99-Ultra tandis que le modèle 5G, disponible en 6 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go, est équipé d’un processeur Dimensity 7025-Ultra.

Côté photo, on retrouve une caméra selfie de 20 MP à l’avant et un capteur arrière principal de 108 MP sur les deux modèles. Pour la version 4G, il est accompagné d’une caméra de profondeur de 2 MP et d’un objectif macro de 2 MP. Quant à lui, le Redmi Note 14 5G est couplé avec un ultra grand-angle de 8 MP et le même objectif macro de 2 MP.

Pour la batterie, le Redmi Note 14 4G a une capacité de 5 500 mAh compatible avec la charge rapide à 33W. Et le Redmi Note 14 5G profite d’une capacité de 5 110 mAh compatible cette fois avec la charge turbo 45 W. Enfin, les deux smartphones sont résistants aux éclaboussures et à la poussière. La version 4G est ainsi certifiée IP54 et celle 5G est IP64.

💰Où acheter les Redmi Note 14 Pro et 14 Pro 5G au meilleur prix ?

Le Redmi Note 14 Pro est également disponible en deux versions : 4G et 5G. C’est un smartphone puissant aux caractéristiques avancées. Le modèle le moins cher, à savoir celui avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, est disponible à partir de 353 €.

Redmi Note 14 Pro (256 Go) 352€ Voir 353€ Voir Redmi Note 14 Pro 5g (256 Go) 340.16€ Voir 380.51€ Voir 399€ Voir 399.9€ Voir 401.99€ Voir 401.99€ Voir 402€ Voir 402€ Voir 403€ Voir Plus d'offres

Ce modèle est une version plus puissante que le Redmi Note 14. On retrouve ainsi une fiche technique plus avancée. Sous le capot du Redmi Note 14 Pro, on retrouve le processeur Helio G100-Ultra tandis que Redmi Note 14 Pro 5G est équipé d’une puce MediaTek Dimensity 7300-Ultra.

Pour l’écran, tout comme les Redmi Note 14, le modèle Pro standard embarque une belle dalle AMOLED de 6,67 pouces de 2 400 × 1 080 px qui profite d’un rafraîchissement de 120 Hz. Pour la version 5G, la résolution est meilleure puisqu’il s’agit d’un écran CrystalRes AMOLED de 2712 x 1220 px.

Les deux smartphones sont disponibles en plusieurs configurations : 8 + 128 Go, 8 + 256 Go, 12 + 256 Go, 12 + 512 Go pour le modèle 4G et 8 + 256 Go, 12 + 256 Go, 12 + 512 Go pour celui en 5G.

Pour la partie photo, on retrouve un triple capteur arrière, dont un objectif principal de 200 MP sur l’un et l’autre. Enfin, côté batterie, le Redmi Note 14 Pro bénéficie d’une capacité de 5500 mAh compatible avec la charge rapide de 45W alors que le Redmi Note 14 Pro 5G embarque lui une batterie de 5 110 mAh compatible avec la charge turbo 45 W.

💰Où acheter le Redmi Note 14 Pro + moins cher ?

Le Redmi Note 14 Pro Plus est le modèle le plus puissant de la gamme. Il n’est disponible qu’en 5G à partir de 473 € pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Redmi Note 14 Pro + au meilleur prix Amazon 493.88€ Découvrir l'offre

Rakuten 499.95€ Découvrir l'offre

Fnac 501.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 501.99€ Découvrir l'offre

SFR 502€ Découvrir l'offre

Darty 502€ Découvrir l'offre

Xiaomi FR 503€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Le Redmi Note 14 Pro Plus partage quelques caractéristiques du Redmi Note 14 Pro 5G. On retrouve ainsi le même bloc photo avec un objectif principal de 200 MP couplé à un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. De même pour l’écran, il s’agit d’une dalle CrystalRes AMOLED de 2712 x 1220 px avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

En revanche, le Redmi Note 14 Pro Plus embarque le puissant processeur Snapdragon 7s Gen 3. Autre similitude, tout comme le Redmi Note 14 Pro 5G, ce modèle est certifié IP68. Il résiste donc à une immersion dans l'eau douce à une profondeur de 1,5 mètre.

Côté batterie, la capacité de 5110 mAh vous offre une excellente autonomie et cette fois, le smartphone est compatible avec l’HyperCharge 120 W. Ce modèle est disponible uniquement en 5G avec deux configurations : 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Pour leur lancement, la série des Série Redmi Note 14 profite d'offres de lancement. Ne tardez donc pas pour en profiter !