Redmi Note 13 5G : le smartphone Xiaomi est à 199 € chez Leclerc

Superbe affaire à saisir sur un smartphone 5G Xiaomi de la gamme Redmi ! À l'occasion du Black Friday 2024, le Redmi Note 13 est vendu par le site français Leclerc au prix de 199 euros grâce à une réduction de 100 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour la période du Black Friday 2024, Leclerc permet à ses clients de s'offrir un smartphone 5G à moins de 200 euros. Jusqu'au 2 décembre prochain, l'enseigne française de la grande distribution propose le Redmi Note 13 de Xiaomi à 199 euros au lieu de 299 euros. Pour information, la remise de 100 euros est effectuée automatiquement et l'offre promotionnelle concerne le coloris bleu du téléphone.

Lire aussi – Black Friday smartphones : voici les offres à ne surtout pas manquer !

Dévoilé par Xiaomi au début de l'année 2024, le Redmi Note 13 est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une définition de 1080 x 2400 pixels. Le téléphone du constructeur chinois lié à l'offre Leclerc embarque un processeur MediaTek Dimensity 6080, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 33 W et le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI.

Pour l'APN, on retrouve un triple capteur de 108 MP + 8 MP + 2 MP et une caméra frontale de 16 MP. Quant à la connectivité, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, le NFC, le capteur d'empreintes digitales latéral, le GPS et l'USB-C sont essentiellement de la partie.