Ninja Foodi Max : prix sacrifié et cadeaux offerts pour cette friteuse sans huile double tiroir !

French Days + code promo exclusif aux lecteurs de PhonAndroid = une offre à ne pas manquer sur le AirFryer Ninja Foodi Max. Si vous voulez vous équiper d’une excellente friteuse sans huile grande capacité, vous êtes au bon endroit. On vous donne tous les détails ci-dessous.

C’est la grande mode des airfryers. À mi-chemin entre un four et une friteuse, cet appareil ménager ne manque pas d’atouts pour plaire aux cuisiniers mais aussi aux personnes qui ne cuisinent pas régulièrement. Très simple d’utilisation, le airfryer permet de cuire rapidement vos aliments en fonction de vos besoins ou de vos envies. En plus, c’est un mode de cuisson plus sain puisqu’il ne nécessite pas ou très peu de matière grasse.

Vous n’avez pas encore votre airfryer et vous n’arrivez pas à vous décider sur le meilleur modèle à choisir ? On vous comprend tant l’offre a explosé ces derniers mois. Déjà, il est important de choisir un modèle adapté à votre famille en privilégiant les modèles assez grands pour cuire en une seule fois le repas pour tout le monde.

Il peut être aussi utile d’avoir deux compartiments pour cuire plusieurs aliments séparément. Enfin, toutes les marques ne se valent pas. Ninja est une marque reconnue puisque c’est tout simplement la marque n°1 des friteuses sans huile en France. En combinant ces éléments, on tombe assez rapidement sur le Airfryer Ninja Foodi MAX DualZone 9,5 L.

Et la bonne nouvelle du jour, c’est que ce modèle cumule en ce moment trois offres promotionnelles. Pour info, le prix de vente conseillé pour le Airfryer Ninja Foodi MAX DualZone 9,5 L est de 239,99 €. À l’occasion des French Days, la marque Ninja offre en cadeau un tablier et des maniques en silicone tout en baissant le prix à 229,99 €. Et ce n’est pas terminé car en rajoutant le code PHONANDROIDNINJA25, vous avez 20 € de remise supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 209,99 € seulement.

Pour info, le code PHONANDROIDNINJA25 fonctionne sur tout le site officiel de Ninja et vous permet d’obtenir jusqu’à 30 € de réduction :

Pour les achats < 150 €, profitez de 10 € de réduction

Pour les achats entre 150 € et 250 €, profitez de 20 € de réduction

Pour les achats entre 250 € et 400 €, profitez de 30 € de réduction

L’excellent airfryer Ninja Foodi Max cumule trois promotions !

C’est l’un des modèles les plus complets du marché : le Airfryer Ninja Foodi MAX DualZone, avec ses deux tiroirs indépendants qui cumulent une capacité totale de 9,5 litres pour régaler toute la famille !

Grâce à la technologie DualZone, il est possible de cuire deux plats différents en même temps, sur des programmes distincts. Mieux encore : vous pouvez synchroniser la fin de cuisson de chaque tiroir pour que tous les aliments soient prêts en même temps. Par exemple, vous pouvez cuire dans le premier tiroir un poulet de 2 kg et dans le second jusqu'à 1,4 kg de frites. Et si jamais vous devez cuire de plus petites portions, vous pouvez n’utiliser qu’un seul des tiroirs.

S’il on parle souvent de friteuse sans huile pour traduire le terme airfryer, ce modèle ne se limite pas aux frites, bien au contraire ! Il propose six modes de cuisson : frire sans huile (Air Fry), Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. Il est également possible d’ajuster manuellement la température et le temps de cuisson selon vos besoins.