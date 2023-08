Red Dead Redemption arrive sur PS4 et Nintendo Switch, oubliez le remake tant attendu

Rockstar vient enfin de confirmer le retour de Red Dead Redemption. Toutefois, l'annonce risque d'en décevoir plus d'un. En effet, pas de remake au programme, mais un simple portage du titre à l'identique sur Nintendo Switch et PS4…

Cela fait plusieurs années maintenant que l'on entend parler d'un éventuel retour de Red Dead Redemption sur les consoles de dernière génération. En effet, de nombreux insiders ont assuré que Rockstar était déterminé à donner une seconde jeunesse à ce titre culte, tout comme un certain GTA 4, lui aussi éligible à un remake/remastered d'après les rumeurs.

Dernièrement, l'apparition d'une nouvelle version de Red Dead Redemption dans la base de données d'un organisme de classification sud-coréen a mis le feu aux poudres, suggérant une annonce imminente. Quelques jours plus tard, Rockstar s'est enfin décidé à mettre fin au suspens. Oui, John Marston va bel et bien revenir sur nos machines… Mais pas comme l'aurait souhaité la majorité des joueurs malheureusement.

Red Dead Redemption revient… sur PS4 et Nintendo Switch

En effet, Red Dead Redemption premier du nom est de retour dans un simple portage sur Nintendo Switch et PS4. Notez bien que cette version ne bénéficie d'aucune amélioration technique et graphique. Il s'agit ni plus ni moins du même jeu sorti il y a 13 ans maintenant sur PS3 et Xbox 360. Les propriétaires de PS5 pourront faire tourner le jeu sur leur machine grâce à la rétrocompatibilité, sans bénéficier d'un quelconque avantage, hormis un framerate un peu plus élevé grâce au VRR (sur les TV compatibles) et des temps de chargement réduits avec le SSD (et encore tout cela reste à confirmer).

Autant dire que c'est la douche froide pour tous les joueurs qui espéraient (re)découvrir ce jeu mythique avec un remake flambant neuf en 4K 60 FPS sur PS5, Xbox Series X et PC. Maigre lot de consolation, ce portage embarquera la fameuse extension horrifique Undead Nightmare. Pas de quoi sauter au plafond donc, d'autant que le multijoueur du titre passe à la trappe…

Enfin et histoire de compléter ce triste tableau, le prix de ce portage pourra lui vous faire bondir de votre siège : 49,99 € ! Si vous êtes intéressé malgré tout, la version PS4 et Switch de Red Redemption sera disponible dans toutes les crèmeries dès ce 17 août 2023.