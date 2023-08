Tomb Raider : le premier opus renaît de ses cendres avec ce mod ray tracing somptueux

Alors que l’on attend le prochain opus avec impatience, un fan a développé un mod ray tracing pour le tout premier Tomb Raider, sorti en 1996. Comme à l’accoutumée, celui-ci ajoute des effets de lumière bien plus réalistes, sans pour autant modifier les textures de l’époque. À mettre entre les mains des plus nostalgiques, donc.

Jamais la licence Tomb Raider n’aura été aussi prolifique. Après le succès retentissant de la dernière trilogie, faisant office de reboot pour une licence vieillissante à l’époque, Amazon a repris le flambeau en dirigeant désormais le développement du prochain opus signé Crystal Dynamics, tout en préparant en parallèle une série avec Phœbe Waller-Bridge, que l’on a vu dans Indiana Jones 5 et Fleabag.

Mais avant d’en arriver, Tomb Raider a vu le jour en 1996, dans le jeu vidéo du même nom. Cette première aventure, sortie sur PlayStation, PC et Saturn, a fait de Lara Croft un personnage incontournable du médium et reste encore aujourd’hui un jeu parfaitement culte, avec sa communauté de fans fidèles. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que l’un d’entre eux ne développe un mod ray tracing.

Ce mod ray tracing va vous donner envie de relancer le premier Tomb Raider

On doit ce mod à Dominus Aurate, qui a publié sur son compte YouTube une vidéo montrant le mod en action. La formule reste la même que celles de tous les autres mods de ce genre sur les jeux rétro : on ajoute du ray tracing pour des effets de lumières beaucoup plus réalistes, mais on laisse les textures d’origine. Le tout donne un résultat à cheval entre la modernité et l’original, qui donne fortement envie de réinstaller le jeu.

Il faut dire que le premier Tomb Raider n’était pas révolutionnaire du côté graphique, même pour l’époque. En relançant le jeu aujourd’hui, il se peut que vous soyez un peu désemparé par ses textures fortement pixelisées et le visage de Lara Croft tout en triangles. Malheureusement, ce mod, réalisé avec l’outil RTX Remix de Nvidia, n’est pas encore disponible au téléchargement pour le grand public.