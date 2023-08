Steam Deck : Valve met en vente des consoles remises à neuf à un tarif plus abordable

Si vous cherchez un Steam Deck, mais que vous trouvez que les prix sont trop élevés, Valve a peut-être désormais la solution pour vous. L’entreprise a commencé à vendre des consoles reconditionnées avec une réduction.

Valve a annoncé que les Steam Deck reconditionnés et certifiés sont désormais en vente chez GameStop et sur le site web de son entreprise. Dans un billet de blog, Valve précise que ces consoles portables sont “certifiées remises à neuf”. L'achat d'une unité reconditionnée peut vous permettre d'économiser jusqu'à 130 dollars, et Valve affirme que les unités qu'elle vend sont soumises à un processus de test certifié.

« Chaque appareil subit une réinitialisation d'usine complète, une mise à jour logicielle et un examen approfondi comprenant plus de 100 tests dans l'une des installations de Valve », écrit la société. « Les tests portent notamment sur toutes les entrées des manettes, le système audio, l'écran et les composants internes. La santé de la batterie est également évaluée afin de garantir son bon fonctionnement et sa longévité ».

Quels tarifs pour les Steam Deck reconditionnées ?

Le modèle 256 Go est désormais vendu à 419 dollars, tandis que la version haut de gamme 512 Go était à 519 dollars. Les réductions s'accumulent au fur et à mesure que l'on monte en gamme : 80 dollars pour le modèle de base, 110 dollars pour le modèle intermédiaire et 130 dollars pour la version haut de gamme. Voici un récapitulatif des prix des versions reconditionnées :

Modèle 64 Go – 319 dollars (au lieu de 399 dollars)

Modèle 256 Go – 419 dollars (au lieu de 529 dollars)

Modèle 512 Go – 519 dollars (contre 649 dollars)

L'achat de matériel remis à neuf directement auprès du fabricant, comme par exemple chez Apple, est généralement un excellent moyen d'obtenir du matériel comme neuf à moindre coût, sans sacrifier les logiciels et la garantie, comme ce serait le cas si vous achetiez votre matériel auprès d'un tiers.

Valve affirme que le matériel est garanti comme neuf, bien que les unités remises à neuf puissent présenter des défauts esthétiques qui n'affectent pas leur fonctionnalité. Vous disposez également d’une garantie d’un an sur votre appareil, comme les consoles neuves.