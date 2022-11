Red Days : Le Google Pixel 7 à 499 euros avec un forfait sans engagement RED by SFR

Le Black Friday est terminé mais certaines marques en profitent pour se démarquer de la concurrence en commençant aujourd’hui une série de bons plans. C’est le cas de l’opérateur RED by SFR qui vient de démarrer ses Red Days. L’offre la plus intéressante actuellement en ligne concerne le tout récent Pixel 7 en vente pour moins de 500 euros.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan Red by SFR

C’est la fin du Black Friday mais pas des bonnes affaires puisque RED by SFR a décidé de lancer aujourd’hui ses RED DAYS. Du 29 novembre 2022 au 9 janvier 2023, si vous prenez un abonnement sans engagement RED by SFR, vous bénéficiez d’une offre de remboursement sur tous les téléphones vendus sur le site de l’opérateur. Ainsi, pour un téléphone entre 49 euros et 259 euros, vous serez remboursé de 30 euros. Pour un smartphone entre 260 euros et 499 euros, vous obtiendrez 50 euros. Et enfin, pour les modèles de plus de 600 euros, vous pouvez récupérer 100 euros. Cette offre fonctionne avec tous les forfaits sans engagement.

Le forfait le moins cher est à 5 euros par mois (500 Mo de data en 4G, appels/SMS/MMS illimités) tandis que pour 23 euros, vous pouvez avoir le forfait 200 Go de data en 5G et appels/SMS/MMS illimités. Ce sont bien sûr des offres sans engagement que vous pouvez choisir d’annuler quand vous le souhaitez. À noter, la carte SIM (physique ou virtuelle) est envoyée gratuitement en même temps que le téléphone.

Cette offre est particulièrement intéressante pour le Google Pixel 7. En effet, vendu à 649 euros, le smartphone bénéficie donc de l’offre de remboursement de 100 euros. Mais il cumule également une autre offre de remboursement de la part de Google. Du 29 novembre au 25 décembre, vous pouvez vous faire rembourser 50 euros pour l’achat d’un Google Pixel 7 ou Pixel 7 Pro. Du coup, le Google Pixel 7 affiché à 649 euros passe à seulement 499 euros, soit le prix le moins cher depuis sa sortie il y a à peine un mois et demi.

Comme nous l’avons vu dans notre test du Google Pixel 7, le nouveau smartphone de la firme de Mountain View bénéficie de performances améliorées avec l’arrivée du Tensor G2, le processeur nouvelle génération fabriqué par Samsung.

Son écran OLED de 6,3 pouces affiche une résolution FHD+ (1080 x 2400 pixels) avec une fréquence de rafraichissement jusqu’à 90 Hz et une compatibilité HDR.

Côté photo, le Google Pixel 7 reprend le bloc arrière du Pixel 6 avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Seul le capteur selfie change est passe de 8 mégapixels à 10,8 mégapixels. Si sur le papier, il y a peu d’améliorations techniques. Dans les faits, le nouveau processeur améliore grandement le traitement IA qui permet à Google de faire des meilleures photos que la concurrence avec des capteurs pourtant moins impressionnants.

Grâce à sa batterie de 4355 mAh, le smartphone peut atteindre une autonomie supérieure à 24 heures et jusqu’à 72 heures en mode Ultra économiseur de batterie.