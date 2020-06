RED by SFR : forfait 60 Go + SFR Cloud 100 Go à 12 €/mois jusqu’au 15 juin

60 Go d’Internet tous les mois et jusqu’à 100 Go de stockage dans le Cloud SFR, c’est ce dont vous pouvez bénéficier grâce à cette offre de RED by SFR, valable jusqu’à lundi prochain et qui est proposée pour seulement 12 €/mois (au lieu de 15 €/mois en temps normal).

Les réseaux sociaux, les jeux en ligne et le streaming vidéo sur smartphone requièrent de grandes capacités de téléchargement. Il est également intéressant de pouvoir stocker des données sans compter et de pouvoir y accéder n’importe où depuis un ordinateur ou son smartphone. C’est pourquoi le forfait proposé par RED by SFR est très intéressant.

Le forfait 60 Go avec 100 Go de stockage dans le cloud est à seulement 12 € par mois

En effet, il vous permet de profiter sans restriction de tous les services accessibles depuis votre smartphone, puisque vous disposez d’un volume mensuel de données téléchargeables très important : pas moins de 60 Go ! L’offre est valable jusqu’au lundi 15 juin 2020 et vous fait bénéficier d’un prix réduit, puisque l’abonnement ne coûte que 12 €/mois (contre 15 €/mois habituellement).

Et pour conserver vos photos et vidéos en toute sécurité, vous pouvez accéder au Cloud de SFR et y stocker vos fichiers, à hauteur de 100 Go !

Bien sur, comme toujours avec RED by SFR, vous pouvez résilier l’abonnement à tout moment et le prix ne change pas après la première année. En revanche, si vous vous rendez compte que les 60 Go ne sont pas suffisants, vous pouvez à tout moment faire évoluer cette limite afin de passer à 100 Go d’Internet mensuel, pour seulement 4 € supplémentaires par mois, soit un total de 16 €/mois.

Bien sur, les appels vers fixes et mobiles, ainsi que les SMS sont illimités en France et dans les DOM. Si vous voyagez en Europe ou dans le DOM, vous pouvez accéder au Web à hauteur de 8 Go par mois. Il est même possible (en option, + 5 €/mois), si vous vous déplacez régulièrement, de recevoir (et transmettre) jusqu’à 15 Go de données dans ces pays, auxquels s’ajoutent l’Amérique du nord (États-Unis et Canada), la Suisse et Andorre.

Sept smartphones en promotion

Pour exploiter ce forfait dans les meilleures conditions, une sélection de smartphones vous est proposée à prix réduit. Conçus par des grands constructeurs, ils sont commercialisés entre 179 € et 949 €, afin de répondre aux besoins de tous les utilisateurs.

Samsung Galaxy A51 : 309 € 359 € (plus offre de remboursement de 50 €)

(plus offre de remboursement de 50 €) Samsung Galaxy A71 : 379 € 429 € (plus offre de remboursement de 50 €)

(plus offre de remboursement de 50 €) Oppo Reno 2 : 379 € 429 € (plus offre de remboursement de 50 €)

(plus offre de remboursement de 50 €) Xiaomi Redmi Note 8T : 169 € 199 €

Xiaomi Mi Note 10 : 449 € 499 €

Xiaomi Mi 7A : 99 € 199 €

Xiaomi Mi 9 Lite : 279 € 299 € (plus offre de remboursement de 50 €)

