Redmi Note 10 Pro : le smartphone Xiaomi offert grâce à ce bon plan RED by SFR

Le Redmi Note 10 Pro peut être obtenu à 0 euro au lieu de 329 euros chez RED by SFR. Le smartphone Xiaomi est en effet offert grâce à une offre associée à un forfait mobile. Un deal très intéressant pour celles et ceux qui recherchent à la fois un téléphone performant et une offre mobile confortable.

Un smartphone Xiaomi est mis à l'honneur à l'occasion du RED DEAL de RED by SFR. Jusqu'au lundi 25 juillet 2022, le Redmi Note 10 Pro est offert en cas de souscription à un forfait mobile chez la filiale low-cost de l'opérateur SFR.

Le forfait mobile associé à l'opération RED DEAL contient une enveloppe de 100 Go de données mobiles en 4G, des appels et des SMS/MMS illimités, ainsi que 18 Go de data utilisable depuis l'Union Européenne, les DOM, la Suisse et Andorre (+ appels et SMS/MMS illimités). Ce forfait est au prix mensuel de 15 euros et nécessite un engagement de 24 mois.

Concernant le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, c'est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une fréquence d'échantillonnage de 240 Hz et une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels. Le téléphone est aussi doté d'un processeur Qualcomm Snapdragon 732G Octo-Core cadencé à 2.3 GHz, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5020 mAh avec charge rapide de 33W et du système d'exploitation mobile Android 11 avec MIUI.

Du côté de l'APN, on retrouve un capteur grand angle de 108 MP, un capteur ultra grand angle de 8 MP, une caméra super macro de 5 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra frontale de 16 MP. Quant à la connectivité, elle se compose notamment du Bluetooth 5.1, du NFC, du GPS, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, de l'USB-C, d'une prise jack 3.5mm et d'un lecteur d'empreintes sur le côté. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez jeter un oeil sur notre article associé au test du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.